Huyện có 4 thị trấn thuộc tỉnh nào?

6. Đâu là dòng kênh nổi tiếng ở Hậu Giang có chảy qua huyện Châu Thành A? Kênh xáng Xà No

Kênh xáng Xà So

Kênh xáng Xà Bo Kênh xáng Xà No là dòng kênh huyền thoại, một trong những con đường vận chuyển lúa gạo lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Kênh có chảy qua huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Châu Thành A.