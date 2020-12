Huy Popper: 'Sự đột biến của Saigon Phantom là con dao hai lưỡi'

Caster nổi tiếng của Liên Quân Mobile nhận định Saigon Phantom có nhiều lợi thế để giành chức vô địch AIC. Tuy nhiên, kinh nghiệm của MAD Team là thứ không thể coi thường.

- Xin chào Huy Popper, anh cảm nhận thế nào về giải đấu AIC 2020 năm nay nói chung và trận chung kết sắp tới nói riêng?

- Tôi đánh giá AIC 2020 năm nay là mùa giải rất hấp dẫn và kịch tính. Phần lớn các trận đấu đều được đánh giá cao. Những trận có sự góp mặt của đại diện AOG Việt Nam còn thường diễn ra theo chiều hướng rượt đuổi tỉ số căng thẳng.

Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp một đội tuyển của Việt Nam góp mặt tại chung kết AIC. Năm nay, Saigon Phantom (SGP) sẽ đối đầu với đại diện GCS Đài Bắc Trung Hoa là MAD Team. Trong cả 2 kỳ chung kết AIC 2017 và 2018, chúng ta đều bị đánh bại dưới tay người Đài, nên cuộc đối đầu duyên nợ tại chung kết lần này sẽ còn thú vị hơn nữa.

Saigon Phantom sẽ đối đầu MAD Team tại Chung kết AIC 2020 diễn ra lúc 16h00 ngày 20/12. Ảnh: Garena Việt Nam.

- MAD Team đã vượt qua rất nhiều thử thách để có mặt tại chung kết. Liệu có phải họ gặp may mắn?

- Phải thừa nhận MAD Team là 1 đội tuyển xuất sắc. Ngay từ trước khi giải đấu diễn ra, họ đã được đánh giá cao với tư cách là đương kim vô địch GCS.

MAD cũng là đội tuyển vất vả nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết khi phải bung sức ở rất nhiều trận đấu dài hơi. Nhưng với bản lĩnh tâm lý tốt, đặc biệt là màn lật kèo 4-3 trước Team Flash khi đang bị dẫn trước 0-3 đã chứng minh được đẳng cấp của đội tuyển này. Họ làm được điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Tất nhiên, không thể loại bỏ yếu tố may mắn. Nhưng theo tôi, may mắn cũng là một dạng năng lực. Nếu không có kĩ năng tốt, họ không thể tận dụng may mắn để có mặt tại trận chung kết tổng.

- Là bình luận viên lâu năm của Liên Quân Mobile, anh đánh giá thế nào về đội hình MAD Team cũng như chiến thuật của họ? Điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển này là gì? Ngoài ra, đại diện Việt Nam SGP cần lưu ý những gì khi đối đầu MAD Team trong trận chung kết tới?

- Đội hình của MAD Team có cả sự kinh nghiệm lẫn những cá nhân tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Yuzon, Fanta, KuKu, Neil đã từng thi đấu qua nhiều mùa giải, huấn luyện viên của MAD RN lại là chiến lược gia lão làng tại GCS, sức trẻ và biết tỏa sáng đúng thời điểm thì họ có 0322 và Neil.

Tuy nhiên, nếu bạn theo dõi họ qua những trận đấu trước đó, có thể thấy chiến thuật của MAD Team không quá đa dạng. Yuzon đang không có sự ổn định tuyệt đối tại khu vực đường Caesar, trong khi chiến thuật kiểm soát vẫn được thi triển triệt để.

Lối đánh mới lạ và ép giao tranh liên tục sẽ khiến họ phải bất ngờ. Đây cũng là điểm mạnh của SGP và các đội tuyển khu vực Việt Nam nói chung. Dẫu vậy, chúng ta vẫn cần cẩn trọng và chắc chắn trước mọi quyết định quan trọng, bởi đối phương là đội tuyển có khả năng nắm bắt cơ hội và trừng phạt sai lầm rất đáng nể.

Huy Popper nổi tiếng trong cộng đồng Liên Quân Mobile bởi khả năng dự đoán ngược. Ảnh: Garena Việt Nam.

- Anh nghĩ gì về sức mạnh của SGP ở hiện tại? Điểm mạnh nào cần phát huy và điều gì họ phải cải thiện?

- SGP đang có bộ khung đầy năng lượng với sức trẻ, kỹ năng cá nhân cùng khả năng ứng biến phối hợp đồng đội rất tốt. Họ đang có những tuyển thủ thi đấu ổn định như Lạc Lạc, Red, Zeref cùng hai cá nhân có thể gây đột biến là Bâng và BronzeV. Đội hình này cho phép họ chơi linh hoạt giữa cả hai phong cách tấn công và kiểm soát với bể tướng đa dạng.

Tuy nhiên, sự đột biến của SGP cũng là con dao hai lưỡi có thể bị đối phương khai thác. Trong trận đấu với Team Flash tại bán kết, họ mất đi cả ván đấu khi Bâng cầm Ryoma đã sai lầm cố gắng băng cướp rồng bạo chúa. Theo tôi, đây là điều SGP phải thực sự lưu ý.

- Cả Bâng và Neil đều được coi là những "thần rừng" khu vực AOG và GCS. Anh đánh giá thế nào về kỹ năng, bể tướng, phong cách thi đấu của hai người chơi này?

- Cả Bâng và Neil đều có bể tướng đa dạng, kỹ năng cá nhân cao, có khả năng "gánh team" tốt. Ngoài ra, họ cũng biết cách tỏa sáng đúng lúc và xoay chuyển cục diện. Sẽ rất hấp dẫn khi được chứng kiến cuộc so tài giữa hai người đi rừng hàng đầu hiện nay tại chung kết 20/12 tới.

- Vậy còn kèo đấu giữa 0322 và Red cũng như các cặp đường giữa, đường Ceasar và trợ thủ?

- Tôi không nghĩ 0322 có bể tướng đa dạng hơn Red. Red có thể đánh tốt rất nhiều đấu sĩ ở lane rồng như Yena, Superman, Maloch, Richter…Hiện tại, AOG không có nhiều tuyển thủ đường rồng chơi đa dạng phong cách và nhiều tướng như Red. Điều này bổ trợ rất nhiều vào lối chơi của SGP.

SGP đang có bộ khung thi đấu đầy ăn ý ở mọi khu vực đường. Ảnh: Garena Việt Nam.

Một vài tuyển thủ từng chia sẻ rất khó để lấy được đường của Lạc Lạc. Anh chàng này cũng đã tập luyện với rất nhiều vị tướng mà trước đây không phải sở trường của mình. Zeref cũng đa dạng và biến hóa với nhiều chất tướng từ tấn công tới thuần hỗ trợ. Trong khi đó, BronzeV có tư duy rất tốt, biến hóa và linh hoạt.

Bộ ba đường giữa, đường Ceasar và trợ thủ của SGP thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút so với bộ ba của MAD. Nhưng cả Fanta, Yuzon và Kuku đều là những người có kinh nghiệm. Sự cáo già của họ khiến chúng ta không thể xem thường.

- Anh có nghĩ đây là một SGP có phong độ tốt nhất từ trước đến nay?

- Đúng là SGP đang đạt phong độ tốt nhất. Tại APL 2020, họ còn tồn tại một vài mâu thuẫn, do đó chưa có sự gắn kết và độ ăn ý như thời điểm hiện tại. SGP là đội tuyển số 1 Việt Nam, việc họ bước thẳng tới chung kết AIC 2020 từ nhánh thắng là minh chứng rõ nhất cho thực lực đội tuyển này.

- Cuối cùng, anh có lời nào muốn gửi đến SGP trước trận chung kết sắp tới?

- Chúc SGP thi đấu thật tốt vào ngày 20/12 tới. Hãy giữ chiếc cúp AIC ở lại khu vực Việt Nam cũng như giành lại vị thế khu vực mạnh nhất cho quê nhà.