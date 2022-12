Huy Hoàng phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

Nhà vô địch SEA Games 31 giành HCV ở nội dung sở trường 400 m tự do trong ngày thi đấu thứ ba của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Huy Hoàng giành HCV thứ hai cho đoàn Quảng Bình ở môn bơi. Ảnh: Bùi Lượng.

Nguyễn Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội ở chung kết 400 m tự do khi tạo ra khoảng cách an toàn trước sự bám đuổi của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Hữu Kim Sơn sau 2 vòng bể. Kình ngư đoàn Quảng Bình hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 50 giây 54, phá kỷ lục đại hội do chính mình lập cách đây 4 năm (3 phút 50 giây 72).

Huy Hoàng giành HCV thứ hai tại đại hội năm nay, sau khi về nhất ở nội dung 1.500 m tự do nam hôm 13/12. Trước đó, nhà vô địch SEA Games 31 có thêm tấm HCB nội dung 200 m bướm nam với thông số 2 phút 0 giây 33.

Trong ngày 14/12, môn bơi tại đại hội có thêm một kỷ lục quốc gia bị phá, đến ở nội dung 400 m tiếp sức hỗn hợp đồng đội nam nữ của đoàn TP.HCM. Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm và Lương Jeremie hoàn thành phần thi với thành tích 4 phút 2 giây 13, phá kỷ lục cũ 4 phút 2 giây 23 lập năm 2018.

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên giành tấm HCV thứ 5 tại giải đấu lần này khi về nhất chung kết 100 m ngửa nữ. Kình ngư đoàn Quân đội cán đích với thời gian 1 phút 4 giây 23, hơn Phương Trâm gần một giây. Ánh Viên cho biết đại hội năm nay cũng là giải đấu cuối cùng của cô trong sự nghiệp.

Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV đầu tiên tại đại hội khi về nhất nội dung 100 m bướm nam với thời gian 53 giây 96, vượt qua đồng hương Nguyễn Việt Tường (54 giây 81) và Hồ Nguyễn Duy Khoa (Quân đội, 55 giây 73).

Tại chung kết 100 m bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) giành HCV khi đạt thông số 1 phút 1 giây 67. Lê Nguyễn Paul (An Giang) vượt qua Trần Duy Khôi (TP.HCM) để giành HCV nội dung 100 m ngửa nam với thời gian 56 giây 39 so với 56 giây 51.

Sau 3 ngày thi đấu, đoàn Quân đội vững vàng ngôi đầu với 8 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ. TP.HCM xếp thứ hai với 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ, trong khi Quảng Bình đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB.