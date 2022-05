Huy Hoàng một năm chỉ ở nhà 10 ngày, không được ăn Tết bên gia đình

Bố mẹ Nguyễn Huy Hoàng di chuyển từ Quảng Bình ra Hà Nội để cổ vũ con trai thi đấu tại SEA Games 31 nhưng chưa có thời gian gặp con nhiều.

Ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học di chuyển bằng xe khách ra Hà Nội ngay từ khi môn bơi lội khởi tranh ở SEA Games 31. Họ ở Hà Nội khoảng một tuần cùng thời điểm với môn bơi lội tại SEA Games để cổ vũ cho Huy Hoàng.

Tuy nhiên, bố mẹ Huy Hoàng cũng không có nhiều thời gian gặp con. Lịch thi đấu ở môn bơi khá dày khi vòng loại và vòng chung kết các nội dung diễn ra trong cùng một ngày. Là chủ lực của đội bơi Việt Nam, Huy Hoàng phải thi đấu ở nhiều nội dung. Vì thế, bố mẹ kình ngư này nhiều lúc chỉ biết nhìn con trai từ khán đài.

Mẹ Huy Hoàng đã lớn tuổi và cần người thân ở bên cạnh trong lúc xem con trai thi đấu ở SEA Games. Ảnh: Minh Chiến.

Với bố mẹ Huy Hoàng nói riêng và các bậc phụ huynh có con em theo đuổi thể thao chuyên nghiệp nói chung, họ đều hy sinh rất nhiều khi không có nhiều thời gian gặp con. Ở dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Huy Hoàng cũng phải xa gia đình để đi tập huấn tại Hungary nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

"Mỗi năm Hoàng chỉ về nhà một lần thôi. Hoàng ở nhà chắc chỉ được 10 ngày và sau đó phải đi tập luyện, thi đấu tiếp. Ở nhà, Hoàng là đứa ngoan ngoãn, thật thà và biết nghe lời", bà Nguyễn Thị Học nói thêm.

Huy Hoàng hướng mắt về khán đài, nơi có mặt gia đình mình sau khi giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Minh Chiến.

Đến thời điểm này của SEA Games 31, Huy Hoàng đã giành 2 HCV cá nhân ở các nội dung 1.500 m tự do và 400 m tự do. Ngoài ra, anh cùng đồng đội giành HCV bơi tiếp sức 4x200 m tự do.

"Tôi rất hạnh phúc khi Huy Hoàng đem vinh quang về cho đất nước. Tôi luôn động viên Hoàng phải nỗ lực hết mình để giành thành tích tốt trong thi đấu", bà Nguyễn Thị Học không giấu sự tự hào.

Trong khi đó, Huy Hoàng chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi, hạnh phúc khi giành được HCV bơi tiếp sức 4x200 m tự do. Đây là thành tích ngoài mong đợi. Tôi muốn dành tặng HCV cho tất cả người hâm mộ, đồng đội, gia đình... Tôi cũng muốn cảm ơn các lãnh đạo đã quan tâm, tạo điều kiện để đội bơi có chuyến tập huấn giá trị ở Hungary".

Tối 18/5, Huy Hoàng có thêm cơ hội giành HCV khi đã vào chung kết nội dung 200 m tự do nam.