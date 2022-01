Huy Hoàng là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2021

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vượt qua Nguyễn Thị Oanh hay Trương Thị Kim Tuyền để dẫn đầu danh sách vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2021.

Cuộc bình chọn "Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2021" diễn ra trong ngày 5/12 theo hai hình thức bỏ phiếu bằng thư điện tử và bỏ phiếu bầu trực tiếp.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của đơn vị Quảng Bình dẫn đầu khi nhận được số điểm 1.178. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) xếp thứ hai với 1.030 điểm, còn Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo) đứng thứ ba với 698 điểm.

Huy Hoàng cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Trong năm 2021, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tham dự Olympic Tokyo khi đạt 2 chuẩn A ở nội dung 800 m và 1.500 m tự do nam. Anh đứng thứ 12 nội dung 1.500 m tự do (15 phút 0 giây 24) và thứ 20 nội dung 800 m tự do (7 phút 54 giây 16).

Tháng 12/2021, Huy Hoàng tham dự giải vô địch thế giới bể 25 m tại UAE. Kình ngư Quảng Bình phá 2 kỷ lục quốc gia nội dung 1.500 m (14 phút 41 giây), và 400 m tự do (3 phút 43 giây 89).

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) xếp thứ hai danh sách "Vận động viên tiêu biểu". Chân chạy quê Bắc Giang giành 3 HCV giải vô địch quốc gia hồi tháng 12/2021 ở các nội dung 1.500 m, 3.000 m chướng ngại vật và 5.000 m. Oanh phá kỷ lục tồn tại 18 năm và trở thành nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên chạy 5.000 m dưới 16 phút khi đạt thông số 15 phút 53 giây 48.

Các vị trí còn lại lần lượt là Huỳnh Như (bóng đá nữ, 552 điểm), Quách Thị Lan (điền kinh, 528 điểm), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 514 điểm), Hồ Văn Ý (futsal, 416 điểm), Nguyễn Thị Thu Nhi (boxing, 408 điểm), Nguyễn Quang Hải (bóng đá nam, 348 điểm) và Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, 334 điểm).

Danh hiệu "Huấn luyện viên tiêu biểu" thuộc về ông Phạm Minh Giang khi nhận được 394 điểm. HLV Minh Giang dẫn dắt tuyển futsal Việt Nam lần thứ 2 vào vòng 16 đội World Cup, cùng với việc giúp câu lạc bộ Thái Sơn Nam lần thứ 11 vô địch quốc gia.

Lực sĩ Lê Văn Công nhận danh hiệu "Vận động viên người khuyết tật xuất sắc" với số điểm áp đảo 810. Lực sĩ 37 tuổi giành tấm HCB tại Paralympic Tokyo và giải vô địch thế giới nửa cuối năm 2021. Huấn luyện viên Lê Quang Thái của đội cử tạ nhận danh hiệu "Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc".