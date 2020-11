Huy động hơn 260.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sau 10 tháng

Trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sau 10 tháng, hoàn thành 100% kế hoạch của cả năm 2020.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết huy động được tổng cộng 31.643 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua 15 đợt đấu thầu trong tháng 10. Theo đó, 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Như vậy, trên thị trường sơ cấp, sau 10 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2020 và cao hơn gần 18% so với khối lượng phát hành cả năm 2019.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,25 năm, giảm nhẹ so với năm 2019. Lãi suất phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn so với năm 2019, đặc biệt trong tháng 3 và tháng 9, lãi suất chạm đáy 10 năm trở lại đây. Lãi suất phát hành bình quân đạt 2,92%/năm. Cơ cấu nhà đầu tư cho thấy khối bảo hiểm chiếm đến 54%, còn lại là khối ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng , tăng 13% so với năm 2019, kỳ hạn niêm yết bình quân được kéo dài tới 8,93 năm, tăng 8% so với năm 2019. Giá trị giao dich bình quân phiên 10 tháng đầu năm 2020 tiếp tục xu hướng tăng, đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng , tăng 6,4% so với năm 2019.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tuy có xu hướng giảm từ năm 2019 đến hiện tại, nhưng trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại có xu hướng mua ròng với giá trị trên 3.000 tỷ đồng .

Về cơ cấu nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp, ngân hàng thương mại vẫn là chủ thể giao dịch chính, chiếm tỷ trọng 82,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối bảo hiểm có xu hướng tham gia ít hơn với tỷ trọng giao dịch hiện chiếm 2,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Buổi tọa đàm về công tác huy động trái phiếu Chính phủ năm 2020 tổ chức ngày 31/10. Ảnh: HNX.

Đại diện Kho bạc Nhà nước đánh giá công tác đấu thầu trái phiếu Chính phủ 10 tháng năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng của các biến động kinh tế vì dịch Covid-19.

Dịch bệnh tác động mạnh đến thu chi ngân sách Nhà nước. Chính phủ thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, giãn, hoãn thuế đồng thời đẩy mạnh chi an sinh xã hội và thúc đẩy đầu tư công để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế đã dẫn đến nhu cầu vốn cho cân đối ngân sách Nhà nước tăng cao.

Trong khi đó, thị trường tài chính và tiền tệ biến động mạnh nửa đầu năm. Tại một số thời điểm đầu năm, thị trường thanh khoản kém, Kho bạc Nhà nước không huy động được vốn. Nhờ 2 yếu tố hỗ trợ chính gồm thanh khoản thị trường dồi dào và khối lượng trái phiếu Chính phủ đáo hạn lớn tạo nguồn tái đầu tư nên công tác huy động vốn bằng trái phiếu Chính phủ cho ngân sách Nhà nước vẫn đạt kết quả tốt.