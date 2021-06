Huy động hàng trăm bộ quần áo cho sĩ tử thi lớp 10

Gặp trận mưa lớn đầu giờ thi lớp 10 sáng 13/6, nhiều thí sinh ở Hà Nội bị ướt quần áo khi vào phòng thi. Các em phải thay quần áo để đảm bảo sức khỏe.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng nay, do có mưa lớn xuất hiện trước giờ thi, nhiều thí sinh bị ướt toàn bộ quần áo. Điểm thi này đã huy động số đồng phục còn của trường và áo phông của các thầy cô cho thí sinh mặc để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, số này là chưa đủ, do đó, điểm thi đã phát thông báo đề nghị các giáo viên chủ nhiệm thông tin đến cha mẹ học sinh mang thêm quần áo đến cho con.

Quần áo được đưa từ trường THCS Giảng Võ sang hỗ trợ điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi - nơi nhiều thí sinh bị ướt do gặp phải trận mưa lớn trước giờ thi. Ảnh: VietNamNet.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ, xác nhận đầu giờ sáng nay đã nhận được thông báo trên nhóm của ban giám hiệu nhà trường rằng nhiều học sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi bị ướt do vừa rồi tại khu vực này có mưa rất to. Do đó, các học sinh vào phòng thi đã bị ướt rất nhiều, đồng loạt và cần hỗ trợ từ phụ huynh.

Thấy mọi người nhắn tin phụ huynh mang quần áo đến để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh làm bài, đang trực ở trường, bà Yến quyết định “xuất kho” tặng cho thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi 100 bộ quần áo đồng phục mới.

Bà Yến cho hay 100 bộ quần áo này được nhà trường gửi với tinh thần hỗ trợ chung cho tất cả thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi, chứ không chỉ riêng học sinh trường mình.

Theo bà Yến, đây là tình huống khẩn cấp nên nhà trường đã nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy.

“Khi nghe thấy các con đi thi mà bị ướt như thế, mình ứa nước mắt. Tôi không biết ở điểm thi đó có bao nhiêu học sinh trường mình bị ướt, trong đầu cũng chẳng phân biệt học sinh của THCS Giảng Võ hay THCS Nguyễn Công Trứ hay THCS Sóc Sơn..., chỉ biết rằng các thí sinh đang ướt và cần quần áo. Tôi đã gọi hỏi xem trong kho còn quần áo dự phòng không và rất may vẫn còn và có thể hỗ trợ được kịp thời”, nữ hiệu trưởng nói.

Bà Yến cho biết sau đó lực lượng công an đã mang sang cho các thí sinh trước giờ làm bài thi khoảng 30 phút.

“Hiện, thông tin báo lại là các thí sinh đã được thay quần áo. Chúng tôi cũng gửi thông tin đến các nhóm phụ huynh để họ an tâm rằng nếu còn thí sinh nào tại điểm thi đó bị ướt thì trường THCS Giảng Võ tiếp tục hỗ trợ”, bà Yến cho hay.

Sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa to khiến phụ huynh, thí sinh, cán bộ và tình nguyện viên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ghi nhận đến thời điểm này, các thí sinh đã vào phòng thi an toàn.