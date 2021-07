Huy động 300 cảnh sát truy tìm nghi can vụ án mạng

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động thêm lực lượng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố lân cận để truy tìm nghi can trong vụ án giết người xảy ra ngày 6/7.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo vừa có vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nạn nhân là bà Hà Thị Thiểu (sinh năm 1967, trú tại địa phương). Bà Thiểu bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án tại hiện trường. Quá trình điều tra, Công an Quảng Bình đã xác định Lê Văn Triễn (sinh năm 1988, là con rể của nạn nhân, cùng trú tại địa phương) là người có liên quan đến vụ án nên đã ra thông báo truy tìm đối tượng nghi gây án. Trong đêm 7/7, có thông tin nghi can đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an đã huy động hơn 300 CBCS của các đơn vị, công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới cùng phối hợp truy tìm. Huy động cảnh khuyển vào công tác truy tìm hung thủ. Có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác phá án, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, yêu cầu lực lượng tham gia phá án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị nhưng phải đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, khẩn trương truy tìm hiện quả, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

