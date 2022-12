Hủy cả trăm chuyến bay Phú Quốc, Côn Đảo vì thời tiết xấu

Tình hình thời tiết không thuận lợi khiến điều kiện an toàn cho việc cất/hạ cánh không đảm bảo, cả trăm chuyến bay bị ảnh hưởng.

Những chuyến bay buộc phải hoãn, hủy vì lý do thời tiết xấu là cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Tin từ Cục Hàng không VN, hôm nay (18/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc nên các khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía nam có gió giật mạnh. Tình hình thời tiết không thuận lợi khiến điều kiện an toàn cho việc cất/hạ cánh không đảm bảo, nhiều chuyến bay buộc phải hủy để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho hay: Tại CHK Côn Đảo, trong ngày hôm nay, theo kế hoạch có 22 chuyến bay đi nhưng chỉ có 4 chuyến bay đã cất cánh đảm bảo an toàn (bao gồm một chuyến bay của Vasco, 2 chuyến của Bamboo Airways và một chuyến trực thăng). 18 chuyến bay còn lại buộc phải hủy (bao gồm 5 chuyến của Bamboo Airways và 13 chuyến của Vasco).

3 chuyến bay đến Côn Đảo gồm VN1891, QH1033, QH1035 đã buộc phải chuyến hướng hạ cánh về Hà Nội và Tân Sơn Nhất.

Các hãng đã chủ động thông báo cho khách về việc chuyến bay bị hủy do thời tiết.

Tại Phú Quốc, theo kế hoạch trong ngày hôm nay có 104 lượt chuyến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 14h00 phút, do gió giật mạnh, 9 chuyến đến Phú Quốc đã phải chuyển hướng hạ cánh. Từ 14h đến 18h, có 22 chuyến bay hạ cánh và 12 chuyến bay cất cánh an toàn. 6 chuyến bay bị hủy gồm 2 chuyến bay thuê chuyến N415QS/N415QS và 4 chuyến bay thường lệ VN1233/1826, VJ767/768).

Từ 18h đến thời điểm 20h tối nay, có tới 63 chuyến bay không thể thực hiện vì tình hình thời tiết xấu tại đây. Các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách về tình hình thời tiết, chuyến bay bị hủy, chậm trễ chuyến và phục vụ thức ăn nước uống theo quy định. Dự kiến tới 23h, sân bay Phú Quốc giải tỏa xong các chuyến bay.

Tại Tân Sơn Nhất, theo kế hoạch có 23 chuyến bay đi Phú Quốc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, đến 19h30, mới có 10 chuyến được thực hiện. 13 chuyến bay khác vẫn đang chờ tình hình thời tiết tốt để có thể bay lại.

Thông tin cụ thể các chuyến bay bị ảnh hưởng, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã buộc phải hủy các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa trong ngày hôm nay và hủy 10 cặp chuyến bay đến, đi từ Côn Đảo trong các ngày 18/12, 19/12.

Cụ thể, trong ngày 18/12, hãng hàng không này đã hủy các chuyến giữa Hà Nội và Tuy Hòa gồm VN1651, VN1650; giữa TP.HCM và Tuy Hòa gồm VN1660, VN1661.

Giữa TP.HCM và Côn Đảo vào ngày 18/12, các chuyến bay bị hủy gồm VN1891, 0V8095, 0V8057, VN1859, 0V8063, 0V8093, 0V8091, VN1885, 0V8069, VN1895, VN1890, 0V8094, 0V8090, VN1858, 0V8062, 0V8092, 0V8056, VN1884, 0V8068.

Trong ngày 19/12, hãng sẽ hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và TP.HCM.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của hãng hàng không.

Ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến 20/12. Các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác.

Hãng hàng không này thông tin sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Trước hình thái thời tiết phức tạp, Bamboo Airways cũng đã công bố điều chỉnh kế hoạch khai thác chuyến bay đi/đến tại một số sân bay. Cụ thể, Bamboo Airways hủy khai thác 8 chuyến bay đi/đến Côn Đảo gồm QH1036, QH1037, QH1031, QH1032, QH1034, QH1044, QH1043, QH1042, QH1262 và một chuyến bay từ Tuy Hoà về Hà Nội là QH1262.

Cùng đó, Bamboo Airways cũng buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác 23 chuyến bay khác của hãng do ảnh hưởng dây chuyền.

“Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay của Bamboo Airways trước yếu tố thời tiết bất khả kháng. Hãng rất mong nhận được sự thông cảm của các hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Bamboo Airways sẽ hỗ trợ theo quy định cho các hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng”, lãnh đạo Bamboo Airways nhấn mạnh.

Vị này đồng thời khuyến nghị các hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay khu vực phía Nam trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết cũng như tình hình các chuyến bay trên website, trang Facebook chính thức của hãng để chủ động lịch trình.