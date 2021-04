Hủy án sơ thẩm vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên

Tòa phúc thẩm nhận thấy việc căn hộ đã sang tên nhưng mẹ của bị cáo chưa khắc phục hậu quả như thư đề nghị là vấn đề cần điều tra, làm rõ.

Sau một ngày xét xử phúc thẩm, HĐXX đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND quận Phú Nhuận điều tra lại toàn bộ vụ án nam tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không.

HĐXX cho rằng theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã điều khiển xe đi không đúng phần đường, chạy 84 km/h và gây tai nạn làm một người chết, một người thương tật 79%. Vụ việc gây thiệt hại 13 triệu đồng với xe máy của tài xế GrabBike và hơn thiệt hại 29 triệu đồng do làm gãy cây xanh.

Tuy nhiên, các cơ quan cấp sơ thẩm chỉ xác định Lê Mạnh Thường và Nguyễn Thị Bích Hường là bị hại; không xác định Trung tâm quản lý hạ tầng TP.HCM, đơn vị được Nhà nước giao quản lý cây xanh trên địa bàn, cũng là bị hại trong vụ án.

Bị cáo Phong tại phiên tòa xử phúc thẩm. Ảnh: Chí Hùng.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm chỉ xác định Trung tâm quản lý hạ tầng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là thiếu sót, dẫn đến xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của bị hại.

"Đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp sơ thẩm không thể khắc phục tại phiên tòa này", HĐXX nói.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa đã ban hành công văn đề nghị VKSND TP.HCM xác minh bổ sung các tài liệu chứng cứ liên quan đến tình tiết căn hộ bị cáo Phong sang tên cho mẹ là bà Trần Hoàng My.

Việc sang tên này xuất phát từ yêu cầu của bị cáo gửi cơ quan điều tra để bà My có điều kiện bồi thường thiệt hại do con mình gây ra. Tuy nhiên, trong biên bản lời khai của bà My và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà My cho rằng tại thời điểm mua căn hộ do bà thất lạc giấy tờ nên để cho Phong đứng tên chứ không phải nhà của bị cáo.

HĐXX nhận thấy việc căn hộ đã sang tên nhưng mẹ của bị cáo vẫn chưa khắc phục hậu quả như thư đề nghị là vấn đề cần điều tra, làm rõ.

“Tài sản của bị cáo cần được dùng cho việc khắc phục hậu quả cho bị hại nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ nhiều mâu thuẫn”, HĐXX nhận định.

Từ nhận định trên, xét thấy để giải quyết vụ án triệt để, toàn diện, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND quận Phú Nhuận điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Theo cáo buộc, rạng sáng 30/1/2020, Phong lái xe Mercedes và lao ôtô sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong, chị Hường bị thương tật 79%. Sau khi xảy ra tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 1/2/2020.

Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông tốc độ 84 km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h).

Hồi tháng 12/2020, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên mức án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phong.