Hữu Danh và nhóm Báo Sạch xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm Báo Sạch cùng có kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 17/11, TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ở tỉnh Long An) và 4 thành viên nhóm Báo Sạch.

Theo TAND huyện Thới Lai, bị cáo Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, cùng ở TP.HCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi, ở Hà Nội) cùng có kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Tại phiên tòa chiều 28/10, TAND huyện Thới Lai tuyên phạt bị cáo Danh 4 năm 6 tháng tù; Giang và Thắng cùng lĩnh 3 năm tù; Nhã và Bảo cùng lĩnh 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4 bị cáo Danh, Nhã, Bảo và Giang tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo Thắng có đơn xin xét xử vắng mặt. Ảnh: Minh Anh.

Trong vụ án này, bị cáo Thắng có đơn xin xét xử vắng mặt và được tòa chấp nhận. HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, vai trò của từng bị cáo và tuyên mức án trên.

Liên quan đến việc các bị cáo nhận tiền làm truyền thông thông qua Fanpage Báo Sạch, nhóm Làm Báo Sạch, tư vấn cho các doanh nghiệp, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm thì tiếp tục xử lý.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối hận.

Các bị cáo lợi dụng mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương; xâm phạm các quyền tự do dân chủ và nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức.