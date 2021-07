'Hương vị tình thân' lộ kết phim?

Hình ảnh lễ cưới của cặp nhân vật chính Nam và Long được nhiều khán giả chia sẻ.

Hương vị tình thân được lấy cảm hứng từ phim truyền hình Hàn Quốc My only one. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ê-kíp, nội dung kịch bản chỉ dựa trên cốt truyện nữ chính có người cha tù tội. Phiên bản Việt được xây dựng với nhiều nhiều nội dung khác biệt.

Phim đang lên sóng phần 2. Bên cạnh những tình tiết chính, các câu chuyện hậu trường cũng được khán giả quan tâm như việc thay đổi diễn viên, hình ảnh lễ cưới của cặp Nam – Long.

Rò rỉ hình ảnh lễ cưới của nam, nữ chính

Những ngày qua, trên các fanpage phim, hình ảnh lễ cưới của Nam (Phương Oanh) và Long (Mạnh Trường) liên tục được chia sẻ. Ngoài ra, trong một video được đăng tải, ông Sinh (nghệ sĩ Võ Hoài Nam) dắt tay Nam vào lễ đường và trao cho Long.

Dựa trên những hình ảnh này, khán giả có cơ sở để tin rằng sau sóng gió, Nam và Long vẫn về bên nhau. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng kết phim không thể bị rò rỉ sớm như vậy. Bởi hiện tại, ê-kíp Hương vị tình thân vẫn trong quá trình quay phần hai.

Hình ảnh lễ cưới của nhân vật Long và Nam được chia sẻ.

Hơn nữa, không ngoại trừ khả năng đây chỉ là lễ cưới trong mơ của một nhân vật. Trong bộ phim Hướng dương ngược nắng, lên sóng trước đây, hình ảnh Minh Châu (Hồng Diễm) mặc váy cưới từng gây xôn xao. Nhưng sau cùng, đó chỉ là giấc mơ của Kiên (Hồng Đăng).

Một thành viên trong ê-kíp phim chia sẻ với Zing rằng còn quá sớm để nói về kết phim lúc này. Diễn biến sắp tới còn nhiều tình tiết sóng gió. Các phân đoạn phim được quay ngoại cảnh khó tránh khỏi tình huống bị đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh nhân vật Long đang xấu đi

Xung quanh hình ảnh lễ cưới, khán giả tiếp tục đưa ra những quan điểm trái chiều. Nhân vật Hoàng Long từng rất được yêu thích ở phần một. Tình yêu đẹp giữa Long và nữ chính Nam cũng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, bước sang phần 2 phim, sau những biến cố, Long lại trở thành nhân vật bị "ném đá".

Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng với sự thay đổi của nhân vật. Ba năm sau khi chia tay Nam, Long có bạn gái mới tên Thiên Nga và chuẩn bị kết hôn. Điều khiến khán giả thắc mắc là vì sao một người tinh tường, thông minh như Long lại không nhìn ra bộ mặt thật của vợ sắp cưới. Nga vốn là cô gái chơi bời, bỗ bã nhưng giả vờ ngoan hiền, tri thức.

Cách xây dựng tính cách nhân vật Long bị cho là không nhất quán, khiến hình ảnh "soái ca" ngày càng xấu đi. Trước đây, Long là người duy nhất trong gia đình đã sớm nhìn ra mưu đồ của mẹ con Khánh Thy.

Hiện, thay vì mong Long - Nam thành đôi, nhiều người lại ghép cặp Nam và Phi, một người anh đã gắn bó lâu dài với cô. Long bị cho là kiểu người dễ dao động, không đủ bản lĩnh để bảo vệ người con gái mình yêu.

Long có bạn gái mới khi gặp lại Nam.

Tranh cãi xung quanh chuyện thay đổi diễn viên

Từ phần 2 phim, vai diễn Ngọc Diệp (em gái Phương Nam) do Bích Ngọc đảm nhận. Ở phần một, Ánh Tuyết hóa thân thành nhân vật này. Theo chia sẻ từ đội ngũ biên kịch, Diệp có sự lột xác về ngoại hình. Cô giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ, không còn yếu đuối như trước.

Ê-kíp Hương vị tình thân cũng xác nhận việc thay đổi diễn viên dựa trên nội dung kịch bản.

Hình ảnh hậu trường phim do Phương Oanh chia sẻ.

Tuy nhiên, chi tiết Diệp "dao kéo" lại chưa được đề cập ngay trong tập một của phần 2. Sự xuất hiện bất ngờ của Bích Ngọc, trong vai Diệp, ít nhiều khiến khán giả thắc mắc.

Ngoài ra, một số thông tin hậu trường cho rằng Ánh Tuyết giảm cân không kịp, nên bị cắt vai trong Hương vị tình thân. Trước đó, cô tăng 8 kg để phù hợp với tạo hình của Diệp.

Ngày 31/7, Ánh Tuyết lên tiếng về vấn đề này. Cô cho biết nhận được thông báo về việc thay đổi diễn viên khoảng một tháng sau khi phần 1 đóng máy. Cô buồn và bất ngờ, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần.

Theo Ánh Tuyết, đạo diễn có lý do để thay đổi sao cho phù hợp nhất với kịch bản và cô tôn trọng quyết định này.

"Tôi đã lên kế hoạch giảm cân để chuẩn bị cho phần 2 phim. Vì vậy, tôi cũng tiếc nuối. Nhưng dù không đóng Diệp nữa, tôi vẫn phải giảm cân", Ánh Tuyết nói.

Sau chia sẻ của Ánh Tuyết, một bộ phận khán giả tiếc vì cô không thể tham gia phần 2. Song, những ý kiến khác đồng tình sự thay đổi này là cần thiết. Bởi Diệp phải trở thành con người hoàn toàn khác thì mới có thể “hạ gục” Dũng – người từng mỉa mai, chê bai ngoại hình của cô.

Về phía Bích Ngọc, nữ diễn viên tâm sự cô phải đối diện với yếu tố tâm lý khi thay thế Ánh Tuyết ở phần 2. Cô mong muốn khán giả sẽ dần quen với tạo hình mới của nhân vật Diệp ở chặng đường tiếp theo.