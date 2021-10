'Hương vị tình thân' đóng máy

Ê-kíp "Hương vị tình thân" hoàn thành các cảnh quay cuối vào ngày 2/10. Phương Oanh cho biết cô bồi hồi khi chia tay nhân vật Phương Nam.

Phương Oanh chia sẻ với Zing, đoàn phim Hương vị tình thân đóng máy ngày 2/10, sau khoảng 10 tháng thực hiện. Nữ diễn viên cho biết dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng suốt một tuần qua cô cảm thấy bồi hồi khi sắp chia tay nhân vật Phương Nam.

Theo Phương Oanh, tính từ thời gian nhận kịch bản, bắt đầu làm việc với đoàn phim, cô đã có một năm sống cùng nhân vật Phương Nam. Nữ diễn viên hài lòng với những gì đã thể hiện và cho biết Phương Nam là vai diễn đáng nhớ nhất của cô từ trước đến nay.

“Đây là dự án dài hơi nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi bồi hồi suốt một tuần cuối và không tin đã đến lúc hành trình với vai Phương Nam kết thúc. Tuy nhiên, tôi cũng nhẹ lòng khi làm trọn vẹn, đầy đủ với nhân vật. Phương Nam đã có hành trình trưởng thành đầy gian nan. Và với tôi, đây cũng là hành trình đột phá khó khăn. Do đó, giữa tôi và Phương Nam có sự gắn kết vô hình suốt một năm qua”, Phương Oanh chia sẻ với Zing.

Các diễn viên chụp hình khi hoàn thành cảnh quay cuối. Ảnh: NVCC.

“Nếu vai diễn không có những tranh cãi, gian nan, thăng trầm thì không có gì đáng nói. Nhưng trong suốt nhiều tháng phát sóng phim, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vì thế, khi trở về thực tại và nhận ra bản thân đã hoàn thành một hành trình, tôi mãn nguyện về cả trách nhiệm lẫn cảm xúc”, nữ ca sĩ nói thêm.

Theo Phương Oanh, việc được khán giả và các thành viên trong ê-kíp ghi nhận nỗ lực với vai diễn Phương Nam khiến cô nhẹ nhõm và hài lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nuối tiếc khi phải rời xa vai diễn đã gắn bó với cô suốt một năm qua.

“Một năm qua, 80% tâm lý, thời gian và cảm xúc của tôi dành cho Phương Nam. Bây giờ, tôi phải trở về thực tại. Đến hiện tại, Phương Nam là nhân vật đặc biệt. Với những nhân vật trước, cảm xúc của tôi phần nhiều là đồng cảm, thương xót. Nhưng Phương Nam là người tôi ngưỡng mộ, nể phục về cả tính cách, con người và hành trình trưởng thành. Tôi muốn noi theo Phương Nam”, Phương Oanh giải thích.

Phương Oanh chia sẻ cô ngưỡng mộ nhân vật Phương Nam. Ảnh: NVCC.

Phương Oanh cho biết Hương vị tình thân ngoài kéo dài nhất còn là dự án khó khăn nhất vì quay đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Diễn viên chính chia sẻ trước mỗi bối cảnh, các thành viên trong ê-kíp đều phải xét nghiệm Covid-19. Họ tuân theo nguyên tắc 5K như đeo khẩu trang khi không có cảnh quay, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Mỗi khi hoàn thành cảnh quay, Phương Oanh cũng ở riêng và tránh tiếp xúc với người nhà để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho gia đình.

“Quá trình quay gian nan nhưng ê-kíp đã may mắn hoàn thành các cảnh quay một cách suôn sẻ. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau như một gia đình thực sự", cô nói thêm.

Kết thúc Hương vị tình thân, Phương Oanh dành thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên cho biết cô đã có thời gian dài quay phim nên chưa muốn lập tức quay lại với công việc. Ngoài ra, cô muốn được sống thêm với vai diễn Phương Nam và tận hưởng thành quả sau một năm thực hiện Hương vị tình thân.

Hương vị tình thân mua lại bản quyền từ My only one phát sóng từ cuối năm 2018 của Hàn Quốc. Ở Việt Nam, phim được phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Phim có sự tham gia của NSND Công Lý, Phương Oanh, Mạnh Trường, NSƯT Võ Hoài Nam, Thu Quỳnh, Hoàng Anh Vũ…