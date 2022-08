Hướng phân xử khi tài xế tông hỏng barie trạm thu phí không dừng

Đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc khẳng định sẽ phải có một bên đứng ra đền bù thiện hại cho nhà đầu tư cao tốc khi tài sản trạm thu phí bị hư hỏng.

Trạm thu phí Túy Loan trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra một sự cố dẫn đến tranh cãi giữa tài xế ôtô và đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng.

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 22/8, tài xế Nguyễn Trung Toàn điều khiển xe đã dán thẻ ETC, nạp tiền đầy đủ nhưng khi đi qua trạm thu phí thì xảy ra va chạm với thanh barie, khiến nắp capo xe bị hư hỏng và thanh barie bị móp.

Phương tiện qua trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: N.Vũ.

Tài xế sau đó đòi bắt đền hư hỏng xe, còn đơn vị vận hành thu phí không đừng đòi tài xế phải đền bù thanh barie bị móp.

Trao đổi với Zing chiều 23/8, ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết trạm thu phí Túy Loan hiện có nhân sự của VEC quản lý, vận hành. Tuy nhiên, hệ thống thu phí không dừng mới lắp đặt tại trạm này do Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân thực hiện giám sát, hậu kiểm.

Ông Hưng khẳng định thanh barie tại trạm thu phí là tài sản của VEC và là thứ tồn tại khách quan từ trước. Khi thanh barie bị đâm hỏng thì phải có một bên chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho VEC.

Trường hợp va chạm xảy ra do lỗi của hệ thống ETC, nhà cung cấp dịch vụ ETC phải đồng thời đền bù thanh barie cho VEC và đền bù hư hỏng xe cho tài xế. Trường hợp va chạm xảy ra do lỗi của tài xế, người này sẽ phải đền bù thiệt hại cho VEC.

Đại diện VEC cho biết đến nay doanh nghiệp doanh nghiệp chưa nhận được báo cáo cụ thể từ các đơn vị tại trạm thu phí. Việc xác định trách nhiệm thuộc về ai cũng chưa rõ ràng do đang có mâu thuẫn quan điểm giữa tài xế và đơn vị vận hành ETC.

Trong khi tài xế nói xe đã đi vào làn số 4 và được hệ thống ETC báo nhận, phía đơn vị vận hành ETC khẳng định lúc đó cần barie không mở, tín hiệu đèn vẫn là đèn đỏ nên tài xế không được phép đi qua.

Cũng liên quan đến sự cố này, lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ (Tổng cục Đường bộ) khẳng định tài xế sẽ phải chấp hành các hướng dẫn về giao thông khi lưu thông qua trạm thu phí. Điều này đã được quy định tại khoản 5, điều 22 Quyết định 19/2020 của Thủ tướng về việc thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.