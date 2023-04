Hương Ly vượt mặt Tăng Thanh Hà, dẫn đầu Carpet Check tuần

Triết lý "Less is more" đã giúp Hương Ly nhận số điểm 8,5/10 từ Carpet Check tuần này. Bộ trang phục chất lụa có độ bắt sáng vừa phải kết hợp sắc đen thể hiện vẻ ngoài sang trọng, quý phái mà không cần đến bất kỳ kĩ thuật đính kết nào. Mang phom dáng bodycon, thiết kế cổ rũ và hở lưng táo bạo tăng thêm phần quyến rũ cho Hương Ly. Cô lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và lối làm tóc búi cao. Khâu chuẩn bị trang sức được đánh giá cao với những món đồ mỏng nhẹ, tinh tế như vòng tay, dây chuyền. Phụ kiện túi xách tuy không hài hòa màu sắc nhưng tạo được điểm nhấn khi đi cùng tổng thể trang phục tối giản. Ảnh: FB Hương Ly.