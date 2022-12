Hương Ly: 'Chiến thắng của người đẹp Nhật Bản là xứng đáng'

Tối 10/12, tại chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới ở tỉnh Vĩnh Phúc, Hương Ly - đại diện Việt Nam - tỏa sáng qua các phần trình diễn rồi từng bước tiến vào top 12, top 5. Sau phần trả lời ứng xử xuất sắc, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 2 của cuộc thi.

Trong khi đó, đại diện Nhật Bản Hanawa Erian trở thành hoa hậu và là chủ nhân chiếc vương miện The Power Of Life gắn 49 viên đá quý Peridot.

Từ đầu cuộc thi, Hương Ly đã nằm trong top thí sinh nổi bật. Cô có làn da trắng, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,7 m và số đo 83-60-91 cm. Người đẹp có kinh nghiệm trình diễn, bản lĩnh sân khấu nhờ tham gia Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam trước đó vài tháng và đoạt giải Á hậu 1.

Tâm sự với Zing ngay sau khi kết thúc hành trình Hoa hậu Du lịch Thế giới, Hương Ly cho biết cô hạnh phúc và hài lòng với kết quả đạt được. Tuy nhiên, cô buồn và hụt hẫng khi sắp phải chia tay những người bạn thân thiết sau hơn 20 ngày gắn bó.

“Chúng tôi đã được trải nghiệm một hành trình đầy ý nghĩa. Những ngày qua, khi được cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ văn hóa, chúng tôi cảm thấy gắn kết với nhau. Có lẽ tôi sẽ rất nhớ các bạn khi phải chia tay mọi người”, Hương Ly tâm sự.

Khi được hỏi về việc chỉ dừng chân ở vị trí á hậu giống thời điểm thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam, Hương Ly bày tỏ cô không tiếc nuối. “Kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Ban tổ chức cũng đã có quyết định đúng đắn. Đây là cuộc thi tầm cỡ quốc tế, do đó, chỉ cần lọt top 12 đã là bước đột phá với tôi. Khi lọt top 5, tôi thấy tự hào vì bản thân có được bước tiến lớn”, Hương Ly giải thích.

Với Hương Ly, chiến thắng của người đẹp Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng. Lý do là Erina Hanawa luôn chỉn chu, tâm huyết trong mọi phần thi, đặc biệt các video giới thiệu về Việt Nam.

“Từng địa điểm du lịch đều được Erina Hanawa thực hiện kỹ càng. Không có chuyên môn về quay, chỉnh sửa video nhưng chị ấy luôn cố gắng học hỏi, đồng thời lồng ghép cả tiếng Nhật Bản và tiếng Anh. Chị ấy hy vọng người dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế có thể hiểu, tiếp thu thông điệp chị ấy truyền tải về Việt Nam thông qua video”, Hương Ly khen ngợi Tân Hoa hậu Du lịch Thế giới.

Với mục đích thúc đẩy du lịch, lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa, con người và giá trị truyền thống, Hoa hậu Du lịch Thế giới có cách thức tổ chức khác biệt, sáng tạo so với những cuộc thi nhan sắc khác.

Theo đó, các thí sinh tới những địa phương ở Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động gắn liền với đời sống người dân như làm bánh, trồng cây, làm đồ thủ công, mỹ nghệ… Sau đó, họ tự quay dựng video để chia sẻ cảm nghĩ cá nhân đồng thời lan tỏa hình ảnh về Việt Nam tới khán giả trên toàn thế giới.

Hương Ly thừa nhận cô khá bỡ ngỡ khi tự mình thực hiện các video giới thiệu. Á hậu giải thích cô học ngành sư phạm nên ban đầu không thạo việc quay, dựng. Cô cũng tiếc nuối khi không thể có video xuất sắc hơn để chiến thắng giải thưởng Thí sinh có video giới thiệu tốt nhất. Tuy nhiên, cách thức thi của Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã mang tới cho Hương Ly trải nghiệm và kinh nghiệm không thể quên.

“Đây là cuộc thi có cách thức tổ chức rất khác biệt. Hoa hậu Du lịch Thế giới không những đòi hỏi kỹ năng cơ bản như tất cả cuộc thi khác, chẳng hạn catwalk, ứng xử, trang điểm, ăn mặc… mà cần thí sinh phát triển việc quay video, dựng phim, giới thiệu về từng địa điểm ở Việt Nam. Tôi đã cố gắng học hỏi và được nhiều bạn thí sinh có kinh nghiệm chỉ dẫn. Thực sự cuộc thi đã mang đến cho tôi nhiều bài học và trải nghiệm mới mẻ”, Hương Ly nói.

Với vai trò thí sinh nước chủ nhà, Hương Ly cho biết cô cố gắng tìm hiểu trước thông tin về các địa điểm mà ê-kíp Hoa hậu Du lịch Thế giới sẽ đến.

Á hậu cho biết: “Là người Việt Nam nhưng tôi chưa thể sắp xếp lịch trình cá nhân và thời gian để đến mọi nơi. Do đó, khi tham gia Hoa hậu Du lịch Thế giới, tôi cố gắng tìm hiểu, học kiến thức cơ bản về những địa điểm sẽ đến. Khi được các anh chị hướng dẫn viên du lịch bồi đắp thông tin, kiến thức về những điểm đến, tôi có thể tự tin truyền tải bằng tiếng Anh tới các bạn thí sinh để mọi người hiểu rõ hơn”.

Hương Ly kể Sơn La là điểm đến đáng nhớ nhất trong suốt hành trình của cô cùng các thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới. Thời điểm đó, cô cùng các thí sinh đã gắn bó được 2 tuần nên tình cảm thân thiết. Tại đây, họ cùng nhau học điệu múa xòe và trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc trong sự tiếp đón nồng hậu của người dân.

Với vai trò Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Thế giới, Hương Ly cho biết cô sẽ đồng hành cùng các công ty du lịch để cố gắng quảng bá du lịch Việt Nam tới mọi du khách trên thế giới. Người đẹp duy trì tình bạn tốt đẹp với tất cả thí sinh của cuộc thi để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới quốc gia của họ.

Theo Hương Ly, sau hơn 20 ngày qua, cô có tình bạn thân thiết với các thí sinh, đặc biệt Maloka Rethabile Mapitikoe đến từ Nam Phi.

"Tôi là người hòa đồng nên dễ nói chuyện với tất cả thí sinh. Tuy nhiên, người bạn tôi thân thiết nhất là Maloka Rethabile Mapitikoe. Tôi rất bất ngờ khi người bạn quốc tế đầu tiên của tôi lại đến từ vùng đất châu Phi xa xôi. Cô ấy rất hài hước và tràn đầy năng lượng. Qua tiếp xúc, chúng tôi giúp nhau hiểu thêm về phong tục tập quán của đất nước mình. Maloka Rethabile cũng nói với tôi rất nhiều món ăn tại Việt Nam khá giống với đất nước của cô ấy".

Trước đó, ở đêm chung kết, khi nhận câu hỏi ứng xử về việc đã học được gì từ chuyến hành trình ở Việt Nam, Hương Ly trả lời: "Tôi vinh dự khi trở thành đại diện của Việt Nam. Trong suốt cuộc thi, tôi hạnh phúc khi trở thành hướng dẫn viên của tất cả thí sinh. Tại đây, tôi không chỉ được trải nghiệm các vùng đất mới và văn hóa mà còn hạnh phúc vì tình bạn, tình yêu thương. Đây là lúc chúng ta phát triển và tái phát triển du lịch, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Tôi hy vọng sau đây, tôi có thể chia sẻ hình ảnh nồng hậu của người dân Việt Nam tới thế giới".

Một hành trình mới đang mở ra trước mắt Hương Ly cũng như các Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Du lịch Thế giới. Cùng với đó là sứ mệnh để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam - một điểm đến an toàn và lý tưởng giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng Công ty Cổ phần trang sức đá quý INFINITY - IJC đã công bố đấu giá 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC với tổng giá trị khoảng 786.000.000 đồng. Tổng tài sản đấu giá sẽ được ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của Công ty Tấm và Cám nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước trồng 1 tỷ cây xanh từ Chính phủ. Thông tin về dự án Quỹ trồng rừng, độc giả theo dõi tại đây