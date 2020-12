Hương Giang tái xuất tại show diễn của Adrian Anh Tuấn

Ngoài ra, người mở màn show diễn là Hoa hậu Tiểu Vy. Cô bước đi uyển chuyển với trang phục làm từ lụa, mang gam màu trắng - be thanh lịch. Thiết kế được kết hợp giữa sự thời thượng và màu sắc văn hóa Việt. Người đẹp còn xách theo mẫu túi có phần quai vòng cung.

Ở các thiết kế lần này, Adrian Anh Tuấn sử dụng tông màu tự nhiên như kem, be, nâu... cùng các chất liệu đặc trưng của mùa đông như len, tweed... Bên cạnh đó, lụa Bảo Lộc, chiffon hay gấm làm nên vẻ quý phái, sang trọng cho trang phục.

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn áp dụng những kỹ thuật may hiện đại và mới mẻ như pleats, laser cut... bên cạnh kiểu drapping signature của anh nhiều năm nay.

Kiểu váy xếp ly, nhiều tầng và áo khoác dạ đậm không khí mùa đông được nhà mốt may trên nhiều chất liệu, màu sắc. Mỗi thiết kế lại mang một phong cách riêng biệt cho người mặc.

Adrian Anh Tuấn và Valenciani vốn được biết đến như thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực đồ ready to wear. Anh được yêu mến bởi các tín đồ thời trang yêu vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính.

Các thiết kế của Adrian Anh Tuấn hiện tại có chiều sâu hơn. Không chỉ là trang phục bên ngoài, chúng ẩn chứa vô vàn câu chuyện được kể từ cảm hứng bộ sưu tập cùng những chuyến hành trình tìm về chốn an yên nơi tâm hồn.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

