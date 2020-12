Hương Giang bị tẩy chay và những ồn ào của sao Việt năm 2020

Cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan, nghệ sĩ phát ngôn sai về dịch Covid-19, MCK chửi bậy trên mạng xã hội… là những ồn ào của nghệ sĩ Việt trong năm qua.

2020 là năm “đại hạn” của showbiz Việt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường giải trí ảnh hưởng không nhỏ. Hàng loạt show diễn bị hủy, sân khấu đóng cửa, thu nhập nghệ sĩ giảm sút.

Ngoài ra, năm qua cũng chứng kiến nhiều sự vụ ồn ào của giới nghệ sĩ. Điển hình nhất là cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan, dẫn đến việc cô phải thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Hương Giang bị antifan kêu gọi tẩy chay

Cuối tháng 10, mạng xã hội xuất hiện một nhóm chuyên đăng bài viết về Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang với tên "Anti nữ hoàng đạo lý". Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thu hút hơn 110.000 người tham gia. Số lượng người có mặt trong nhóm tăng nhanh kèm theo nhiều bài viết mang tính chỉ trích.

Ngày 30/10, trên trang cá nhân, Hương Giang lên tiếng đáp trả. Nữ ca sĩ cho rằng cô đang bị phá hoại đời sống cá nhân lẫn công việc. Hương Giang đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho cô.

Hương Giang bị anti-fan kêu gọi tẩy chay.



Cùng ngày, cô đăng tải hình ảnh làm việc với công an tại nhà một phụ nữ được cho là anti-fan. Người này đã xin lỗi và làm hòa với Hương Giang.

Tuy nhiên, sự việc tiếp tục gây tranh cãi. Làn sóng tẩy chay Hương Giang vẫn không dừng lại. Đông đảo cư dân mạng “tấn công” vào fanpage Hoa hậu Việt Nam, phản đối sự xuất hiện của cô tại chương trình.

Tiếp đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Chuyển giới lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nóng nảy khi xử lý sự việc. Cô cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

“Cảm ơn câu chuyện này đã cho Hương Giang nhận ra rất nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống. Một trong số đó là 'tất cả lỗi lầm trong quá khứ của bạn đều có thể tích tụ và tạo nên kết quả của bạn ngày hôm nay, vì thế hãy luôn cẩn trọng với bất kỳ lời nói, hành động nào của mình từ ngày hôm nay để không có kết quả xấu nào xảy ra trong tương lai, nhất là khi bạn là một nghệ sĩ”, cô nói.

MCK chửi bậy trên mạng xã hội

MCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 2001. Nam rapper là thành viên trong đội của Karik tại chương trình Rap Việt. Trước thềm chung kết cuộc thi, MCK vướng ồn ào khi văng tục, chửi bậy trên trang cá nhân.

Cụ thể, hôm 9/11, cư dân mạng tìm ra một video trên trang cá nhân của Gonzo - thí sinh đội Binz. Trong video, nam rapper gửi lời chúc mừng sinh nhật fan. Cùng lúc đó, từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào, nội dung chúc mừng nhưng theo lối nói dung tục, phản cảm.

MCK bị chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội.



Tiếp đó, trên trang cá nhân, MCK cho biết câu chúc mừng có nội dung nhạy cảm trong video là chính anh nói, không phải Thành Draw. Ngoài ra, thí sinh 19 tuổi còn dùng ngôn từ gay gắt để đáp trả chỉ trích của khán giả.

Ngay lập tức, đoạn video làm dấy lên làn sóng chỉ trích của khán giả. Nhiều người nhận định tiếng nói trong video là của Thành Draw.

"Tôi 'trẩu', tôi chọi từ xưa rồi. Mạng xã hội không thể làm tôi sống bớt thật đi được", MCK viết trên trang cá nhân. Nam rapper cũng khẳng định quy chuẩn chung của khán giả không giống quy chuẩn do anh và nhóm bạn đặt ra. Ngoài ra, anh khẳng định bản thân không sai nên cũng không lên tiếng xin lỗi.

Dân mạng tỏ ra bức xúc trước lời chia sẻ của MCK, nhiều người chỉ trích nam rapper quá ngông cuồng. Thậm chí, thái độ đáp trả của học trò Karik còn bị cho là đang thách thức khán giả. Công chúng còn đưa ra kiến nghị MCK nên rút khỏi chung kết Rap Việt vì có phát ngôn phản cảm cùng hành vi thách thức dư luận. Tại thời điểm đó, Zing liên hệ với NSX Rap Việt nhưng đại diện ê-kíp từ chối trả lời.

Vài ngày sau, nam rapper lên tiếng xin lỗi và mong nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Anh viết: “Tôi chọn cách im lặng, lắng nghe để mọi việc có thể dừng lại và tôi có thể tiếp tục được lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. Vì nói dài lại thành nói dở, nên tôi chỉ nêu quan điểm một lần thôi”.

Phương Thanh phát ngôn sai về vụ từ thiện

Đầu tháng 11, ca sĩ Phương Thanh gây xôn xao dư luận khi chia sẻ dòng trạng thái về mặt trái của từ thiện trên trang cá nhân.

Cô viết: "Chanh (tên thân mật của nữ ca sĩ) đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: 'Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Phương Thanh xin lỗi người dân Quảng Ngãi vì phát ngôn sai vụ từ thiện.



Nữ ca sĩ cho biết chứng kiến thực tế bất cập đó ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Ngãi. Cư dân mạng ngay sau đó phát hiện Phương Thanh đưa tin sai về địa danh tỉnh. Theo đó, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù Phương Thanh đã sửa thông tin về địa danh, chia sẻ của nữ ca sĩ vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Quảng Ngãi. Rất nhiều tài khoản yêu cầu Phương Thanh phải đính chính thông tin và xin lỗi người dân Quảng Ngãi.

Sau quá trình điều tra, công an Quảng Ngãi xác định Phương Thanh không đi trao quà từ thiện ở bất cứ huyện miền núi nào ở Quảng Ngãi. Do vậy, hành vi của nữ ca sĩ này là vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ về lĩnh vực bưu chính viễn thông thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Giọng ca Trống vắng đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Chiều 13/11, nữ ca sĩ lên tiếng về phát ngôn của cô. Đồng thời, Phương Thanh lên tiếng xin lỗi người dân Quảng Ngãi.

"Do bị hiểu lầm nên tôi phải là người chịu trách nhiệm xin lỗi và gửi lời xin lỗi đầu tiên tới người dân Quảng Ngãi, mong người dân Quảng Ngãi bỏ qua và thông cảm cho sự sơ sót của Phương Thanh", cô bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ bị xử phạt vì đưa tin sai về dịch Covid-19

Hồi tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 nghệ sĩ gồm Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng và Ngô Thanh Vân vì cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra trên tài khoản mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội. Mức phạt vi phạm cho mỗi nghệ sĩ là 10 triệu đồng.

Các nghệ sĩ bị xử phạt vì đưa tin sai về dịch Covid-19.



Cuối tháng 7, nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng phải chịu mức phạt 7,5 triệu đồng khi đăng tin về Covid-19 không kiểm chứng trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã chia sẻ thông tin giả phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam qua chức năng Story.

Phát ngôn nói về việc người dân nên hạn chế đi du lịch trong thời điểm liên tục xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã gỡ bài đăng và gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.