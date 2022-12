Hướng đi mới cho nhà sáng tạo nội dung

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội trực tuyến mang đến cơ hội gia tăng thu nhập cho các nhà sáng tạo nội dung.

Nền kinh tế sáng tạo (hay creator economy) được xây dựng dựa trên nền tảng trực tuyến, phát triển bởi những người sáng tạo nội dung (content creator) như người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL/influencer), YouTuber, TikToker, Blogger, Videographer... Những nội dung sáng tạo từ các cá nhân này có thể theo nhiều định dạng như chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh... được chia sẻ rộng rãi thông qua mạng xã hội.

Sức phát triển của nền kinh tế sáng tạo

Trong vài năm trở lại đây, với sự bùng nổ của mạng xã hội và “chất xúc tác” từ đại dịch Covid-19, quy mô thị trường nền kinh tế sáng tạo thế giới chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo trang truyền thông Linktree, hiện có khoảng 200 triệu nhà sáng tạo nội dung trên toàn cầu. Theo Zippa, tính đến 2022, quy mô thị trường của nền kinh tế sáng tạo ước tính đạt 104,2 tỷ USD , tăng gấp đôi giá trị kể từ năm 2019.

Còn nghiên cứu của Công ty phần mềm Adobe cho thấy nền kinh tế sáng tạo tăng hơn 165 triệu người (119%) trong hai năm qua. Bên cạnh đó, những nhà sáng tạo chiếm khoảng 23% dân số, tức cứ 4 người thì sẽ có 1 người đóng góp cho nền kinh tế sáng tạo trên toàn cầu. Ngoài ra, theo báo cáo The Creator Economy in 2022 by Humanz chỉ ra rằng 12% người sáng tạo toàn thời gian kiếm được hơn 50.000 USD mỗi năm.

Creator economy là nền kinh tế giàu tiềm năng.

Theo một khảo sát trong năm 2022 của Influencer Marketing Hub, những nhà sáng tạo trên thế giới đang kiếm tiền bằng cách nhận deal từ các thương hiệu, đặt link affiliate, nhận ủng hộ từ fan, bán sản phẩm số như khóa học online hoặc kinh doanh riêng... Số lượng nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian ngày càng tăng vì công việc này giúp họ đa dạng nguồn thu nhập mà vẫn có sự tự do.

Sáng tạo nội dung trở thành nghề có thu nhập ổn định

Cùng với xu hướng thế giới, 2 năm trở lại đây, bức tranh nghề sáng tạo nội dung tại Việt Nam đã rõ nét hơn. Thay vì chỉ đăng tải nội dung theo sở thích hoặc tự phát, một lượng lớn nhà sáng tạo đang nghiêm túc coi đây là nghề tay trái, có sự đầu tư kỹ lưỡng để sở hữu thu nhập ổn định.

MC Bá Tiến là một trong những cái tên nổi bật đang tham gia chương trình affiliate với Passio. Chủ nhân kênh TikTok gần 500.000 lượt follower đã bán thành công hơn 60.000 đơn hàng và “đút túi” hơn 330 triệu đồng kể từ khi gia nhập nền tảng này.

MC Bá Tiến chia sẻ: “Tất cả những gì mình làm là tạo trang bio miễn phí, đặt link affiliate và đợi tiền về tài khoản. Điều mình thích nhất ở Passio là công cụ Passio Page giúp tạo trang bio bán hàng. Nhiều giao diện đẹp và được chọn miễn phí, có thể chỉnh sửa, kéo thả ngay trên điện thoại. Tư vấn viên cũng hỗ trợ nhiệt tình. Nghe nói Passio chuẩn bị tích hợp thêm kha khá tính năng kiếm tiền mới. Đến khi ra mắt mình chắc chắn sẽ dùng thử”.

MC Bá Tiến có thu nhập tốt nhờ làm affiliate trên nền tảng Passio.

Hay anh Nguyễn Hoàng Long, ngoài công việc tư vấn tâm lý tình yêu - hôn nhân và gia đình, anh đang làm content creator với kênh TikTok hơn 330.000 lượt followers. Có tháng thu nhập của anh lên đến 50 triệu đồng nhờ được biết đến nhiều hơn qua mạng xã hội, đặc biệt là sử dụng trang bio cá nhân cùng tính năng bán sản phẩm số là các gói tư vấn online.

“Từ khi được giới thiệu Passio, mình đã dễ dàng sắp xếp nhiều gói sản phẩm cho phù hợp với các tệp khách hàng. Điều này giúp mình tự vận hành đơn giản hơn mà không tốn nhiều khâu thủ công như cũ”.

Anh Nguyễn Hoàng Long gia tăng thu nhập nhờ bán sản phẩm số trên Passio.

Passio - nền tảng giúp tối ưu thu nhập cho nhà sáng tạo nội dung

Để phát triển và thật sự kiếm tiền từ nghề sáng tạo nội dung, content creator không thể thiếu sự hỗ trợ từ các nền tảng công nghệ nói chung và công cụ tạo trang bio nói riêng.

Content creator Bá Tiến, Nguyễn Hoàng Long cùng hơn 300.000 nhà sáng tạo nội dung khác đều lựa chọn Passio và Passio Page để khởi tạo trang bio và kiếm tiền trên mạng xã hội.

Passio giúp bạn sống với đam mê sáng tạo và biến nó thành nguồn thu nhập thụ động bền vững nhờ loạt tính năng ưu việt.

Theo đó, chỉ với 3 phút cùng các thao tác kéo thả đơn giản, người dùng đã có thể sở hữu trang bio chuyên nghiệp và miễn phí.

Kho giao diện của Passio với hơn 100 giao diện được tối ưu về mặt kỹ thuật, đa dạng lĩnh vực và miễn phí để người dùng lựa chọn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh trang theo phong cách riêng, thao tác dễ dàng trên điện thoại cá nhân.

Thu nhập hấp dẫn với nền tảng Passio.

Passio lấy nhà sáng tạo làm trọng tâm, cung cấp đa dạng công cụ giúp kiếm tiền và tăng trưởng như affiliate, brand deal, digital product, donation/virtual gift, truth or dare, video shoutout, brand gift... Nền tảng cũng tích hợp các chỉ số để đánh giá hiệu suất bán hàng ngay trên ứng dụng: Clicks, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, hoa hồng, doanh thu...

Passio hỗ trợ cả cổng thanh toán nội địa và quốc tế, giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình chốt đơn. Nền tảng hỗ trợ 1-1 cho đến khi nhà sáng tạo nội dung có đơn hàng đầu tiên.

Tính đến 2022, Passio hỗ trợ hơn 300.000 nhà sáng tạo nội dung tại 4 thị trường Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines, tạo ra 325 triệu USD GMV (Gross Merchandise Volume). Với những thành tích trên cùng lợi thế công nghệ, Passio hứa hẹn là bệ phóng cho người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp nói riêng và nền kinh tế sáng tạo Việt Nam nói chung.