Hướng đi khác biệt của Victoria Beckham và các thành viên Spice Girls

Vẻ ngoài trẻ trung của Emma Bunton khiến ít người nghĩ cô đã bước sang tuổi 47. May mắn hơn Mel B, Bunton có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người bạn đời Jade Jones. Cô từng ra mắt cuốn sách đầu tiên của mình về hành trình làm mẹ mang tên Mama, You Got This. Nữ ca sĩ cũng là người dẫn chương trình radio Feel Good Weekend with Emma Bunton của Anh. Ngoài ra, cựu thành viên Spice Girls còn kinh doanh sản phẩm dành cho trẻ em. Ảnh: Netflix.