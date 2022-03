Hung thủ phi tang xác chủ nợ ra đầu thú vì thấy ám ảnh

Sau khi chôn xác chủ nợ ở nghĩa địa phi tang, Nhật rời quê vào vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đánh bắt cá. Gần một tháng gây án, ông ta trở về Bình Định đầu thú do quá ám ảnh.

Sau gần một tháng giết chủ nợ, chôn xác ở nghĩa địa Nước Mặn, xã Mỹ An, huyện Phù Cát, Đinh Công Nhật (36 tuổi) mới đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bị can này về tội Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể ông Dũng bị chôn ở nghĩa địa Nước Mặn, xã Mỹ An, huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: Công an cung cấp.

Khai với cảnh sát, Nhật cho hay sau khi gây án, hung thủ về nhà sinh hoạt bình thường. Đến ngày 18/1, ông ta rời địa phương đi biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 14/2, Nhật trở về địa phương và đến Công an huyện Phù Cát đầu thú.

"Suốt gần một tháng đánh bắt thủy sản ở vùng biển Bà Rịa -Vũng Tàu, tôi luôn bị mất ngủ vì ám ảnh, lương tâm giày vò bứt rứt không yên vì việc giết chết chủ nợ, chôn xác ở nghĩa địa để phi tang. Do vậy, tôi quyết định về quê đầu thú mong được pháp luật khoan hồng ", Nhật khai.

Theo hồ sơ, chiều 6/1, ông Nhật đang sửa máy bơm nước trên thuyền tại bến An Mỹ ở xã Mỹ An, thì ông Phan Văn Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ) đến đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Nghe Nhật nói không có tiền trả nợ nên ông Dũng chửi bới, hăm dọa và rút dao bấm nhảy xuống thuyền đòi "xử" người vay tiền.

Trong lúc hai bên giằng co, Nhật lấy ghế gỗ trên thuyền đập vào đầu ông Dũng, khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh. Nhật thừa nhận bóp cổ chủ nợ đến chết, sau đó tìm cách phi tang xác.

Trao đổi với Zing, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết do muốn che giấu tội lỗi, ban đầu bị can khai đã vứt xác chủ nợ ra cửa biển Đề Gi, huyện Phù Cát. Tuy nhiên hung thủ kéo xác nạn nhân lên vứt ở nghĩa địa Nước Mặn hoang vắng sát bên bờ biển ở xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) .

"Chiều ngày 6/1, ông ta kéo thi thể nạn nhân lên vứt ở nghĩa địa Nước Mặn (cách nhà khoảng 3 km) rồi kéo tấm bạt che lại. Do sợ bị bại lộ, sáng ngày 7/1, Nhật trở lại nghĩa địa dùng xẻng đào hố vùi lấp xác chủ nợ để phi tang", đại tá Nguyên cho hay.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân và thân nhân gia đình ông Dũng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở nghĩa địa Nước Mặn. Lúc này, Nhật mới thừa nhận là mình đã chôn thi thể ông Dũng tại đây.

Theo lời khai của bị can, Nhật nợ tiền Dũng là do liên tục thua cá độ đá bóng. Trước khi xảy ra án mạng, ông Dũng nhiều lần đến nhà Nhật để đòi nợ nhưng ông này thất hứa kéo dài.