Hưng Thịnh - xưởng may balo túi xách uy tín tại TP.HCM

Hưng Thịnh là xưởng may hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất balo, túi xách tại TP.HCM. Thương hiệu nhận được sự yêu mến của khách hàng toàn quốc.

Xưởng may balo, túi xách Hưng Thịnh được thành lập vào tháng 9/2017. Sau 4 năm hoạt động, Hưng Thịnh không ngừng đổi mới kỹ thuật may, kỹ thuật in ấn, rập - sơ đồ, bổ sung nhiều chất liệu, phụ liệu an toàn… để tạo nên những sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Hưng Thịnh nhận thiết kế và sản xuất các sản phẩm balo, túi xách số lượng lớn.

Một trong những nguyên nhân giúp Hưng Thịnh được nhiều khách hàng biết đến là chất lượng sản phẩm tốt. Đơn vị chủ động nguồn nguyên liệu vải và phụ liệu với đa dạng chủng loại, màu sắc, an toàn với người tiêu dùng.

Nhờ kỹ thuật may hiện đại, nhân viên lành nghề, tiêu chuẩn đường may tỉ mỉ, các sản phẩm của thương hiệu có form dáng chuẩn và đẹp mắt. Các loại hình in thêu tại Hưng Thịnh như in lụa, trame, in chuyển nhiệt, in decal, in phản quang, in phun, thêu vi tính... không bong tróc, độ bền trung bình trên 2 năm.

Nguồn nguyên liệu và phụ liệu của Hưng Thịnh được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hưng Thịnh sử dụng hệ thống máy móc với công nghệ kỹ thuật cao trong quy trình sản xuất, từ ra rập, sơ đồ, cắt đến may hàng. Đơn vị này có lợi thế trong khâu ra rập balo vì sử dụng những phần mềm hiện đại, tạo nên form dáng chuẩn, chi tiết.

Khách hàng đến với Hưng Thịnh được nhận mẫu thiết kế 2D, 3D trong vòng 1-3 ngày và may mẫu miễn phí. Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh và hỗ trợ cho khách hàng. Với 50.000 sản phẩm được sản xuất mỗi tháng, Hưng Thịnh đáp ứng đúng tiến độ giao hàng. Các sản phẩm được bảo hành một năm và hỗ trợ vận chuyển hai chiều trong quá trình bảo hành.

Giá các sản phẩm Hưng Thịnh được điều chỉnh dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Trong những năm qua, xưởng may Hưng Thịnh tập trung đầu tư kỹ thuật, công nghệ cao vào quá trình sản xuất. Song song đó, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến thị trường quốc tế.