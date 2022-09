Hummer thuần điện sắp xuất hiện trong game Call of Duty

Các game thủ của trò chơi bắn súng nổi tiếng CoD sẽ sớm được sử dụng Hummer thuần điện.

Loạt game bắn súng góc nhìn thứ nhất Call of Duty sắp trở nên hấp dẫn hơn đối với những người đam mê xe cộ nhờ sự xuất hiện của Hummer EV.

Cụ thể từ mùa thu năm nay, mẫu bán tải chạy điện do GMC sản xuất sẽ trở thành một lựa chọn di chuyển thú vị trong Call of Duty: Warzone 2.0 cũng như Call of Duty: Modern Warfare II.

Hummer thuần điện xuất hiện trong đoạn quảng cáo game Call of Duty. Ảnh: GMC.

“Hummer EV thực sự là một mẫu siêu bán tải thuần điện đầu tiên trên thế giới”, Duncan Aldred – phó Chủ tịch của Global Buick và GMC chia sẻ.

“Hummer EV đang tiến vào thế giới game, nơi mà mẫu xe này sẽ mở ra một định nghĩa mới về năng lực vận chuyển, đồng thời là nhân tố thú vị mang các game thủ trên toàn cầu xích lại gần nhau. Việc đưa Hummer EV vào Call of Duty sẽ cho phép người chơi nâng cao trải nghiệm cũng như cung cấp một lối chơi mới, nhờ khả năng tăng tốc vượt trội cùng sự yên tĩnh đặc trưng của một chiếc xe thuần điện”, vị này tiếp lời.

Theo ước tính, người đặt mua bán tải điện Hummer ngoài đời thực có thể phải đợi đến 17 năm mới được nhận xe. Ảnh: GMC.

Hummer EV là một trong những mẫu xe có khả năng di chuyển tốt nhất trên thị trường, và sẽ có cơ hội thể hiện khả năng này trên các bản đồ có quy mô đồ sộ trong Call of Duty.

“Chúng tôi rất hào hứng khi mang GMC Hummer EV vào Call of Duty: Modern Warfare II và Call of Duty: Warzone 2.0”, ông William Gahagan, Giám đốc Đối tác Toàn cầu tại Activision cho biết.

Ông cho rằng việc điều khiển một chiếc siêu xe thuần điện có công suất 1.000 mã lực trên khắp bản đồ Call of Duty: Warzone 2.0 sẽ là một trải nghiệm cực kỳ phấn khích.

Hummer là sản phẩm được General Motors phát triển hoàn toàn từ một nền tảng xe điện khác biệt. Ảnh: GMC.

Mới đây khi chia sẻ cùng Autoblog tại Triển lãm Detroit Motor Show đang diễn ra ở Mỹ, Giám đốc Tiếp thị Rich Latek của GMC tiết lộ số đơn hàng đặt trước của mẫu Hummer thuần điện đang tăng lên theo từng quý và đã cán mốc 90.000 đơn đặt hàng.