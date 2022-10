'Humblebrag' - cách để khoe mà không lố

Humblebrag ra đời vào năm 2011 và được American Dialect Society bình chọn là từ hữu ích nhất năm.

Humblebrag /ˈhʌm.bəl.bræɡ/ (danh từ): Khoe khoang một cách khiêm tốn.

Định nghĩa:

Humblebrag được định nghĩa là kiểu nói trông có vẻ khiêm tốn nhưng thật ra người nói đang cố tình khoe với mọi người về thành công hoặc thành tích của bản thân.

Thuật ngữ này là sự kết hợp của tính từ humble (nghĩa là không nghĩ bạn giỏi hơn người khác) và động từ brag (nghĩa là nói về thành tích của bạn một cách khó chịu).

Do humblebrag được ghép giữa hai từ mang ý nghĩa đối lập nên nó được xếp vào nhóm oxymoron (phép nghịch hợp) - nhóm chứa những từ ghép có ý nghĩa trái ngược nhau như bitter-sweet, deafening silence, organized chaos...

Humblebrag được tạo ra vào năm 2011 bởi diễn viên hài người Mỹ Harris Wittels. Năm đó, American Dialect Society bình chọn đây là từ hữu ích nhất năm.

Ứng dụng của humblebrag trong tiếng Anh:

- She posted a humblebrag about spending $2.000 on a handbag "because I'm so terrible with money".

Dịch: Cô ấy đã đăng một bài viết khoe khoang một cách khiêm tốn về việc chi 2.000 USD cho một chiếc túi xách "vì tôi quá lãng phí tiền bạc".

- "I don't know why anybody would want my autograph", he humblebragged.

Dịch: "Tôi không biết tại sao mọi người lại muốn có chữ ký của tôi", anh ta khoe khéo.