Huế, Hội An bảo vệ di tích trước siêu bão Noru

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) cũng đã tổ chức cuộc họp và huy động lực lượng nhân viên, thuê người tham gia chằng, chống các di tích. Trước bão Noru, đơn vị này đã khảo sát 45 điểm di tích, trong đó có 11 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 21 di tích xuống cấp nặng và 13 di tích xuống cấp nhẹ. UBND TP Hội An yêu cầu Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa thực hiện việc chằng, chống đỡ các di tích, nhà cổ, đặc biệt là di tích chùa Cầu.