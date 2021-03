Huế có bao nhiêu lăng tẩm của các vua triều Nguyễn?

6. Thiên Thọ Lăng là nơi an nghỉ của vị vua nào? Vua Đồng Khánh

Vua Gia Long

Vua Thiệu Trị Lăng Gia Long (hay Thiên Thọ Lăng) là nơi an nghỉ của vị vua triều Nguyễn đầu tiên. Đây cũng là lăng nằm ở vị trí xa nhất so với trung tâm thành phố Huế. Không gian nơi này tĩnh lặng và đầy chất thơ, quanh năm không khí mát lành. Dù kiến trúc và bố cục lăng có phần đơn giản, vẻ đẹp của những bậc tam cấp phủ rêu phong, hồ sen nở rộ và đồi thông thơ mộng tại điểm đến này sẽ không làm bạn thất vọng. Ảnh: Danangprivatetours.