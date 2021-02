Hublot ra mắt phiên bản Big Bang One Click dành riêng cho Việt Nam

Hublot cùng đơn vị phân phối độc quyền The Hour Glass S&S cho ra mắt phiên bản Big Bang One Click dành riêng cho các khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu đồng hồ cao cấp Hublot chính thức có mặt tại Việt Nam tháng 10/2017, được phân phối bởi Công ty THG S&S. Lần đầu ghé thăm Việt Nam năm 2018, CEO Ricardo Guadalupe của Hublot chia sẻ: “Việt Nam là thị trường mới, có nền kinh tế phát triển nhanh và người dân yêu thích đồng hồ. Tôi được biết người Việt Nam tin rằng những chiếc đồng hồ phản ánh phần nào tính cách. Họ cũng rất hứng thú với những chất liệu tiên tiến như ceramic hay carbon mà Hublot đang theo đuổi. Tôi chắc chắn thị trường đồng hồ ở Việt Nam sẽ rất sôi động”.

Hublot nhanh chóng dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam khi tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ suốt 3 năm qua với sự góp mặt của CEO và các đại sứ thương hiệu. Trong đó có cả buổi biểu diễn piano từ nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Lang Lang tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Năm 2021, thương hiệu đồng hồ cao cấp này còn thực hiện phiên bản hợp tác riêng với nhà bán lẻ THG S&S, như một lời cảm ơn gửi đến những khách hàng Việt Nam đã luôn đồng hành từ ngày đầu tiên.

Phiên bản đồng hồ Hublot dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Là một trong những mẫu đồng hồ nổi tiếng nhất của Hublot, đặc biệt với phái đẹp, Big Bang One Click được chọn để tạo nên phiên bản dành riêng cho khách hàng của The Hour Glass S&S. Trong khi Big Bang đã khẳng định mình suốt 15 năm qua như một mẫu đồng hồ thể thao xa xỉ, thì ở Big Bang One Click, Hublot khéo léo đưa vào những đường nét thanh lịch để chinh phục các quý cô.

Một trong những tính năng được yêu thích nhất của Hublot nói chung và Big Bang One Click nói riêng là khả năng biến đổi dây đeo nhanh chóng và dễ dàng. Đúng như tên gọi One Click (một nút bấm), chủ nhân chiếc đồng hồ có thể thay đổi dây đeo để phù hợp với bối cảnh hay trang phục. Nắm bắt được tâm lý luôn muốn làm mới của phái đẹp, Hublot cũng giới thiệu bộ sưu tập dây đeo đủ màu sắc và chất liệu.

Mặt đồng hồ chính là nơi mang đến sự khác biệt và ấn tượng nhất cho phiên bản đặc biệt này. Hình ảnh những mặt đồng hồ tối giản đã trở nên quen thuộc với các mẫu Big Bang One Click. Nhưng với phiên bản này, hãng sử dụng một chất liệu lạ mà quen là Mother of Pearl. Nhờ vậy, người đeo có thể chiêm ngưỡng sự biến đổi sắc thái với màu xanh lục hay ngọc lam tùy vào góc nhìn.

Mặt đồng hồ được thiết kế với chất liệu độc đáo.

Là tạo tác thiên nhiên, Mother of Pearl trở thành sự lựa chọn lý tưởng khi kết hợp Big Bang One Click. Dù không phải là chất liệu xa lạ với ngành chế tác đồng hồ cao cấp, Mother of Pearl lại hiếm khi được Hublot sử dụng. Chính điều đó đã khiến phiên bản Big Bang One Click này càng đặc biệt.

Sở hữu vẻ đẹp thiên phú, Mother of Pearl cũng đòi hỏi quá trình chế tác tỉ mỉ từ những nghệ nhân hàng đầu. Khi được sử dụng để tạo nên mặt đồng hồ, chất liệu này trở nên mỏng và khá giòn. Tùy thuộc vào các tính năng của đồng hồ, quy trình chế tác mặt số sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, có thể mất 4-6 tuần để hoàn thiện mặt số hoàn chỉnh.

Mother of Pearl cũng được xem là biểu tượng của sự nữ tính và dễ dàng ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, từ dạo phố thường ngày đến những buổi tiệc xa hoa. Khi kết hợp tính năng thay dây One Clock, chất liệu này hứa hẹn mang đến diện mạo ấn tượng cho chiếc đồng hồ cao cấp.

Viền đồng hồ được thiết kế tinh xảo, đính kim cương.

Tô điểm thêm cho chiếc Big Bang là những viên kim cương đắt giá. Trong khi phần viền bezel vẫn được đính 36 viên kim cương tinh xảo, điểm nhấn trên mặt đồng hồ Mother of Pearl có thể dễ dàng nhận ra ở các mốc chỉ giờ. Thay vì chữ số và vạch thông thường, phiên bản đặc biệt đặt 11 viên kim cương ở các vị trí này, trừ ô hiển thị ngày góc 3 giờ. Như thường lệ, Hublot vẫn trang bị bộ dây cao su đặc trưng cho mọi thiết kế của mình, với lớp ngoài từ da cá sấu biểu trưng cho sự sang trọng nhưng vẫn thoải mái trên cổ tay.

Những chiếc Hublot Big Bang One Click Steel White Mother of Pearl 39 mm được sản xuất với số lượng giới hạn, đã có mặt tại các boutique chính hãng của Hublot Việt Nam.