Hublot đồng hành cùng tổ chức bảo vệ tê giác SORAI

Với cam kết bảo vệ tê giác, Hublot dành một phần chi phí bán đồng hồ Big Bang Unico SORAI để tặng khu bảo tồn tê giác lớn nhất thế giới do tổ chức SORAI hỗ trợ.

Trong 10 năm qua, 2/3 số tê giác ở Công viên Kruger, Nam Phi đã bị giết hại bởi các băng nhóm săn trộm. Số lượng tê giác đen tại đây đã giảm sút đáng kể và tính đến hiện tại, ước tính chỉ còn dưới 500 cá thể. Nhờ hoạt động bảo vệ tê giác kịp thời của các tổ chức bảo vệ động vật, nạn săn trộm tại châu Phi đã giảm dần cho đến năm 2020.

Vào cuối tháng 3/2020, biên giới Nam Phi đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19. Do sự thiếu hụt nghiêm trọng của lực lượng kiểm lâm, những kẻ săn trộm đã tự do di chuyển và săn bắt động vật quý hiếm. Sự gián đoạn nguồn thu quốc gia do khủng hoảng kinh tế buộc các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã phải dựa vào các nhà tài trợ tư nhân, hợp tác các bên từ địa phương cho đến quốc tế để duy trì đa dạng sinh học tại đây.

Kevin Pietersen - nhà sáng lập SORAI - cùng với một chú tê giác đen tại trại Care For Wild.

Nhận thấy tầm quan trọng của duy trì đa dạng sinh học cũng như bảo tồn loài tê giác tại Nam Phi, hãng đồng hồ Hublot kết hợp đại sứ thương hiệu Kevin Pietersen và tổ chức bảo vệ tê giác SORAI (Save Our Rhinos Africa and India) để đóng góp và ủng hộ việc bảo tồn loài động vật hoang dã này.

Theo đó, một phần số tiền thu được từ việc bán các mẫu đồng hồ Big Bang Unico SORAI mẫu mới nhất (sắp ra mắt) sẽ dành tặng cho Care for Wild - khu bảo tồn tê giác mồ côi lớn trên thế giới, chủ yếu cứu hộ, phục hồi và tái thả tê giác mồ côi vào cộng đồng, do SORAI hỗ trợ.

Một phần tiền thu được từ việc bán đồng hồ Big Bang Unico SORAI sẽ dành tặng cho Care for Wild.

Theo Hublot, phiên bản đặc biệt này có logo SORAI khắc ở mặt kính sapphire, được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn cầu. Trong khi phiên bản được ra mắt vào năm 2019 sở hữu bộ vỏ ceramic màu beige, Big Bang Unico SORAI phiên bản mới được trang bị bộ chuyển động Unico lấy cảm hứng từ màu rừng cây mùa hè: Bộ vỏ ceramic có màu xanh lá cây, bộ dây đeo cao su (hoặc Velcro) có màu xanh camo.

Kevin Pietersen - nhà sáng lập SORAI, đại sứ toàn cầu của Hublot - chia sẻ: “Mỗi ngày, đội cứu hộ và phục hồi phải chạy đua với thời gian để đưa những con tê giác trở về tự nhiên. Chúng tôi tham gia bảo vệ tê giác không phải vì bản thân mà vì thế hệ tương lai và thật sự mong muốn mọi người chung tay nỗ lực bảo vệ loài động vật này. Tôi rất vui vì Hublot một lần nữa có thể hỗ trợ SORAI, góp phần nâng cao nhận thức về tình trạng khẩn cấp toàn cầu”.

Mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Unico SORAI sắp được ra mắt.

“Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), các tổ chức trên thế giới, quốc gia và địa phương phải cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học. Nhiệm vụ của chúng tôi là góp phần bảo vệ các loài đông vật nguy cấp, nhất là tê giác châu Phi, trước nguy cơ tuyệt chủng. Hublot rất tự hào khi hỗ trợ Kevin Pietersen và SORAI trong việc bảo vệ động vật hoang dã”,ông Ricardo Guadalupe - CEO của Hublot - chia sẻ.