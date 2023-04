Huawei và nước đi khôn ngoan trên thị trường tiềm năng

Hiện nay, tất cả ngành nghề đều hướng tới ứng dụng công nghệ để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, Huawei đã đầu tư vào thị trường tiềm năng là ngành khai thác mỏ.

Năm 2021, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi chia sẻ: "Hầu hết công ty công nghệ trên thế giới không chọn các mỏ khai thác làm điểm đột phá nhưng Huawei thì có".

"Quân đoàn khai thác mỏ" Mine Corps đã hình thành từ đó với tầm nhìn mang công nghệ kỹ thuật số đến mọi hầm mỏ và xây dựng mỏ thông minh. Đó là nơi để mọi thứ được kết nối, đặt mục tiêu cải tiến năng suất, giảm số người trong mỏ và hoạt động xanh hơn. Sau hơn một năm, Huawei đã gặt hái nhiều thành công đáng kể ở lĩnh vực này.

Trong nhiều thập kỷ qua, quy trình khai thác mỏ không có nhiều thay đổi, đồng thời đây được coi là nghề nguy hiểm. Các công ty công nghệ lớn, đặc biệt là Huawei, đang thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực khai thác.

Ông Nhậm Chính Phi khẳng định Huawei có thể giúp ngành công nghiệp khai thác mỏ đạt mục tiêu "ít người hơn, không có ai, an toàn và hiệu quả", trong đó giảm 10-20% số công nhân phải xuống các hầm mỏ mỗi ca.

Ông Nhậm cũng nhấn mạnh bước tiến trong ngành công nghiệp khai thác không người sẽ có ý nghĩa lớn đối với hoạt động khai thác của Canada và Nga ở Bắc Băng Dương. Điều kiện làm việc ở những vùng đất đóng băng tệ đến mức không ai muốn sống ở đó, vì vậy nguồn tài nguyên dồi dào không được khai thác. Nếu có thể khai thác từ xa không cần con người, nguồn tài nguyên này sẽ có tầm quan trọng lớn đối với xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Huawei bắt tay các đối tác để triển khai các ứng dụng khai thác mỏ thông minh (Smart Mining) trong các hầm mỏ, từ mỏ than, mỏ kali, mỏ vàng và thậm chí là khai thác kim cương...

Video - Huawei triển khai ứng dụng khai thác mỏ thông minh Năm 2019, China Mobile và Huawei đã ứng dụng mạng 5G tại công ty khai thác vàng Shandong Gold Mining (Laixi) ở tỉnh Sơn Đông.

Khai thác vàng từ phòng điều hòa

Nhờ các công nghệ viễn thông và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, các mỏ vàng địa phương đang trải qua quá trình chuyển đổi số và được khai thác thông minh. Bằng cách nắm bắt các giải pháp tự động hóa và không người lái tiên tiến, đây có thể trở thành bài học điển hình cho các mỏ trên khắp thế giới.

Ví dụ tại mỏ vàng Jiaojia, một chiếc xe nâng đang bận vận chuyển vàng, trong khi thợ lái xe ngồi tại phòng làm việc trên mặt đất và điều khiển xe nâng từ xa. Trong khi đó, tại mỏ vàng Sanshandao gần đó, nhiều thợ mỏ trẻ đang nghiền quặng từ xa nhưng với thao tác vận hành ngắn gọn bằng các nút và tay cầm để điều khiển các cánh tay cơ khí hàng trăm mét dưới lòng đất.

Trong những năm gần đây, Huawei liên tục ứng dụng giải pháp thông minh kỹ thuật số cho các hầm mỏ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2019, China Mobile và Huawei đã ứng dụng mạng 5G tại công ty khai thác vàng Shandong Gold Mining (Laixi) ở tỉnh Sơn Đông. Tại đây, Huawei đã cung cấp các công nghệ tiên tiến như mạng Wi-Fi 6 có khả năng hỗ trợ một loạt giải pháp sáng tạo như xe có hướng dẫn tự động, robot công nghiệp và nhiều ứng dụng khác đặc biệt hơn cho phép điều khiển thiết bị từ xa trong các mỏ vàng.

Hầu hết công ty công nghệ trên thế giới không chọn các mỏ khai thác làm điểm đột phá nhưng Huawei thì có. Ông Nhậm Chính Phi Nhà sáng lập Huawei

Bên cạnh đó, Huawei cũng đã phát triển những trạm gốc di động 5G tùy chỉnh và nhỏ gọn, có khả năng chống bụi và ẩm ướt với độ phủ sóng toàn bộ mỏ ngầm lên tới 500 m. Với độ trễ thấp và băng thông cao, thiết lập 5G tại các mỏ giúp tăng tốc độ mạng gấp 10 lần, thu thập và truyền tải dữ liệu nhanh gấp 100 lần so với 4G. Nhờ đó, dữ liệu từ những hệ thống máy móc không người lái, cảm biến và camera trong hầm mỏ có thể được tải lên theo thời gian thực một cách ổn định và nhanh chóng.

Theo thống kê, 70% thiệt hại máy móc cũng có thể được phát hiện và xử lý kịp thời nếu thông tin được thu thập và phân tích trong vài giây, giúp giảm thiểu chi phí phát sinh trong việc bảo trì. Đặc biệt, các công nhân chỉ việc ngồi trong văn phòng để điều khiển từ xa hệ thống khai thác, qua đó giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động trong môi trường khắc nghiệt.

Ông Chen Wenfeng - Phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị của Huawei Mining Business Unit - nhấn mạnh: "Các hoạt động như vậy không chỉ giải phóng công nhân khỏi môi trường nguy hiểm mà còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển ngành khai thác mỏ rộng lớn của Trung Quốc. Trong 3-5 năm tới, các công nghệ kỹ thuật số sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong các liên kết công nghiệp khai thác mỏ như vận tải và chế biến khoáng sản”.

Nhờ Huawei, các thiết bị điều khiển từ xa dần thay thế công việc hiểm nguy dưới lòng đất cho người lao động.

Mỏ kim cương - “thánh địa” mới của Huawei

Trước đó tại sự kiện MWC 2023, Công ty Debswana của nước Botswana và Huawei đã cùng công bố dự án khai thác mỏ kim cương thông minh đầu tiên trên thế giới tại mỏ kim cương lộ thiên Jwaneng, với sự hỗ trợ của 5G. Việc khai thác bắt đầu từ tháng 12/2021.

Là mỏ kim cương thông minh 5G đầu tiên trên thế giới, mỏ Jwaneng được thiết lập các thiết bị phần cứng như trạm gốc ứng dụng trong giải pháp chuyển đổi số của mỏ hỗ trợ, nhằm nâng cấp mạng lên 5G. Các đặc tính của 5G như băng thông cao và độ trễ thấp trở nên lý tưởng khi ứng dụng vào các công nghệ tiên tiến như lái xe tự động, qua đó giúp ngành khai thác mỏ dễ dàng chuyển đổi số thông minh hơn trong tương lai.

Trong đó, giải pháp mạng riêng 4G eLTE của Huawei cung cấp kết nối ổn định cho mỏ Jwaneng với hơn 260 thiết bị, cho phép kết nối giữa các hệ thống sản xuất, an toàn và an ninh của mỏ.

Ông Molemisi Nelson Sechaba - Giám đốc Quản lý thông tin của Debswana - cho biết có 2 lý do cho việc triển khai giải pháp eLTE để kết nối các thiết bị khai thác mỏ. Thứ nhất là độ hiệu quả: Tăng năng suất và giảm OPEX dài hạn nhờ vào khả năng truyền dữ liệu trong thời gian thực. Thứ hai là giúp cải thiện an ninh: Thu thập dữ liệu thời gian thực, backhaul, tương tác làm cho hệ thống nhạy cảm và chính xác hơn để tăng tính an toàn hơn cho nhân viên và phương tiện.

Ông Thulagano M. Segokgo - Bộ trưởng Truyền thông, Tri thức và Công nghệ Botswana - cho biết Chính phủ Botswana vui mừng khi thấy Debswana và Huawei nỗ lực chung để thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành khai thác mỏ. Hai bên sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp hỗ trợ hơn nữa chương trình nghị sự chuyển đổi kỹ thuật số trên tất cả lĩnh vực. Cùng với sự thành công của dự án tại mỏ Jwaneng, Debswana sẽ tiếp tục cùng Huawei khai thác thông minh tại Orapa, mỏ Damtshaa và Letlhakane trong năm 2023.

Ông Eric Xu - Chủ tịch luân phiên của Huawei - chia sẻ về tương lai rộng mở cho Huawei sau khi vượt qua khó khăn.

Ông Liao Yong - Phó chủ tịch Huawei khu vực châu Phi cận Sahara - cho biết trong 5 năm qua, Huawei đã cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khai thác mỏ ở một số quốc gia trong khu vực bao gồm Nam Phi, Botswana, Zambia, Namibia và Ghana. Trong tương lai, hãng sẽ làm việc với nhiều đối tác địa phương hơn để thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số khai thác mỏ và tạo ra nhiều giá trị hơn ở châu Phi.

Chúng tôi nỗ lực linh hoạt làm mọi thứ trong khả năng để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt và phục vụ khách hàng tốt nhất. Ông Eric Xu Chủ tịch luân phiên của Huawei

Rõ ràng, khai thác khoáng sản như than, sắt, đồng và các khoáng sản quý hiếm hơn như vàng, kim cương đang trở thành “miếng bánh” lớn của Huawei khi tận dụng năng lực ICT, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ở tất cả ngành nghề. Đó là lý do hãng gặt hái thành công bất chấp nhiều khó khăn từ chính trị cho tới nền kinh tế toàn cầu suy thoái.

Tại sự kiện Báo cáo tài chính năm 2022, Huawei cho biết đã tối ưu hóa danh mục đầu tư kinh doanh. Hãng cũng lần đầu tiên tiết lộ doanh thu cụ thể của ngành kinh doanh như cơ sở hạ tầng ICT ( 51,3 tỷ USD ), kinh doanh thiết bị tiêu dùng ( 3,5 tỷ USD ), Huawei Cloud ( 6,5 tỷ USD ), năng lượng số ( 7,3 tỷ USD ) và các giải pháp ôtô thông minh ( 301 triệu USD ).

Cũng tại sự kiện, ông Eric Xu - Chủ tịch luân phiên của Huawei - nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn luôn tiếp tục chạy đua về phía trước, nỗ lực linh hoạt làm mọi thứ trong khả năng để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt và phục vụ khách hàng tốt nhất”.

Bên cạnh đó, hãng cũng nhấn mạnh việc hợp tác phát triển với các đối tác trong hệ sinh thái và tin rằng tinh thần cởi mở, sẵn sàng hợp tác sẽ dẫn đến thành công và thịnh vượng chung.