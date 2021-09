Huawei MatePad 11 - sự thay thế lý tưởng cho laptop

Được trang bị những phần cứng hàng đầu cùng hệ điều hành Harmony OS, Huawei Matepad 11 là chiếc tablet có thể thay thế laptop trong nhiều công việc.

Vượt qua lo ngại ban đầu về hệ điều hành Harmony OS, tôi vẫn quyết định chọn mua Huawei MatePad 11, chiếc máy tính bảng mới ra mắt thị trường Việt Nam. Là người từng dùng nhiều thiết bị của Huawei trước đó, tôi tin tưởng vào chất lượng hoàn thiện cũng như trải nghiệm sản phẩm của thương hiệu này.

Những gì tôi mong đợi khi bỏ 14 triệu đồng để sở hữu sản phẩm là một thiết bị để giải trí ấn tượng hơn với màn hình lớn và âm thanh tốt. Bên cạnh đó, đôi khi tôi cũng cần xử lý các tác vụ văn phòng trên Matepad 11 khi di chuyển, thay thế chiếc laptop cồng kềnh.

Harmony OS, hệ điều hành mới lần đầu xuất hiện trên thiết bị di động tại Việt Nam, là mối quan tâm lớn nhất của người dùng khi tìm hiểu về Huawei MatePad 11. Tuy nhiên, sau khi sử dụng sản phẩm này, tôi nhận thấy đây không phải điểm cản trở việc trải nghiệm.

Có vài thay đổi ở các bước thiết lập và tinh chỉnh ban đầu, bổ sung thêm một số cài đặt cùng nhiều tính năng mới, nhưng Harmony OS không khác biệt nhiều so với EMUI, giao diện người dùng dựa trên Android của Huawei.

Các thao tác trên sản phẩm vẫn đơn giản là chạm, vuốt, kéo, thả. Cách tương tác với ứng dụng không quá khác biệt so với những hệ điều hành trước đây tôi từng trải nghiệm nên không tốn nhiều thời gian để làm quen. Harmony OS trên MatePad 11 không gây khó khăn cho người lần đầu tiếp cận, dù trước đó sử dụng thiết bị Android hay iOS.

Hà Trúc, nữ blogger nổi tiếng, cũng có trải nghiệm giống tôi trong lần đầu sử dụng MatePad 11. “Tôi dễ dàng làm quen và nắm bắt được hầu hết chức năng của thiết bị chỉ sau khoảng 15 phút. Những thao tác điều hướng, đa nhiệm, mở cài đặt nhanh và thông báo tương tự các sản phẩm khác mà tôi từng sử dụng trước đây”, Hà Trúc cho hay.

Nhưng đây không phải là điện thoại, khi sở hữu một chiếc máy tính bảng, tôi mong muốn hệ điều hành giúp mình tận dụng tốt hơn sức mạnh của thiết bị.

Huawei mang đến thanh một thanh dock chứa các ứng dụng thường xuyên sử dụng ngay bên dưới màn hình MatePad 11. Tôi đặt ở đây trình duyệt, ứng dụng nhắn tin, phần mềm soạn thảo văn bản và mạng xã hội. Thanh dock này giúp tôi tiếp cận các ứng dụng thường dùng nhanh hơn.

Việc kéo ứng dụng từ thanh dock lên cũng giúp kích hoạt nhanh chóng tính năng chia đôi màn hình. Cách thức đa nhiệm này không mới, nhưng trên nhiều thiết bị tôi từng sử dụng, MatePad 11 là một trong những sản phẩm làm tốt, nhanh và chính xác.

Các dòng điện thoại Android cũng đã có chia đôi màn hình từ lâu nhưng chẳng mấy khi tôi dùng đến vì trải nghiệm rất tệ. Với màn hình lớn 10.9 inch của MatePad 11, tôi có thể vừa xem video, vừa soạn thảo văn bản hoặc theo dõi trận bóng yêu thích trong lúc lướt mạng xã hội.

Ngoài hai ứng dụng lớn trên màn hình, tôi có thể mở thêm ứng dụng thứ 3 dưới dạng cửa sổ nổi. Dù không hay sử dụng tới nhưng tính năng này vẫn có ích, nhất là khi tôi cần nhắn tin hoặc sử dụng ứng dụng tính toán.

Bên cạnh đó, tôi còn rất thích khả năng tinh chỉnh tự do trên màn hình chính của MatePad 11. Các icon trên màn hình có thể mở rộng dưới dạng widget lớn. Người dùng có thể theo dõi thời tiết nhanh chóng hay tính toán trực tiếp mà không cần thêm bước mở ứng dụng.

Sau khi Huawei không còn hợp tác với Google, vấn đề người dùng lo lắng nhất trên thiết bị của hãng là kho ứng dụng. Tuy nhiên sau hai năm, đã có nhiều cách để khắc phục vấn đề này.

Tôi đã có thể tìm được hầu hết ứng dụng cần thiết thông qua App Gallery trên Huawei MatePad 11. Ví dụ như nhắn tin đã có Zalo, gọi xe công nghệ là Grab. Nhiều ứng dụng quen thuộc với người Việt như Zalo, Momo, Zing Mp3 hay Shopee, Lazada cũng đã có mặt trên App Gallery.

Ngoài ra, dù là hệ điều hành mới, Harmony OS vẫn dùng lõi AOSP (nhân mở của hệ điều hành Android) nên có thể cài đặt các tệp APK dễ dàng. Với các ứng dụng hay game còn thiếu trên AppGallery, tôi có thể tải thông qua các kho bên thứ 3 như Aptoide hay APK Pure.

Mặt khác, các ứng dụng tài chính yêu cầu bảo mật cao như Momo hay các app ngân hàng cũng đã có thể sử dụng được trên Harmony OS.

Huawei tạo ra Harmony OS với mục tiêu mở rộng kết nối với các thiết bị trong hệ sinh thái của hãng. Đây là một tính năng hứa hẹn với điều kiện bạn sở hữu đầy đủ sản phẩm trong hệ sinh thái của Huawei.

Khi đặt chiếc MatePad 11 làm trung tâm của hệ sinh thái, tôi có thể liên kết sản phẩm với màn hình MateView và làm việc như một chiếc máy tính thực thụ bằng Huawei Share. Tính năng dạng này không mới, nhưng vì Huawei tạo ra các thiết bị này với mục đích liên kết từ đầu nên chúng tương thích tốt hơn.

Chỉ bằng thao tác kết nối trên tablet, mọi ứng dụng của MatePad 11 đều có thể khởi chạy trên màn hình MateView. Cùng chuột và bàn phím để hoàn thiện hệ thống, tôi có thể tương tác với các nội dung trên thiết bị tương tự một máy tính window.

Ngoài kết nối không dây, tôi dễ dàng chuyển sang kết nối có dây bằng một sợi cáp C to C. Không chỉ để sạc, cách kết nối này còn giúp giảm độ trễ trong quá trình truyền tải, giúp tôi làm việc liền mạch hơn.

Có giá 18 triệu đồng, Huawei MateView là một chiếc màn hình có thiết kế độc đáo và chất lượng hiển thị xuất sắc. Với độ phân giải 4K, hỗ trợ HDR và 10 bit màu, tôi hoàn toàn tin tưởng chiếc màn hình này khi cần xử lý tác vụ cần chuẩn xác cao về màu sắc.

Bên cạnh đó, Huawei bán kèm cùng MatePad 11 bộ bao da kiêm bàn phím cùng bút stylus Huawei M-Pencil thế hệ thứ hai. Hai phụ kiện này giúp tôi khai thác thiết bị để làm việc được hiệu quả hơn.

Trong đó, M-Pencil thế hệ thứ hai là công cụ dành hỗ trợ người làm việc trong ngành thiết kế, sáng tạo nội dung. Bút có độ trễ thấp 2 ms và cảm nhận được 4.096 mức độ lực nhấn nên tôi có thể viết, vẽ, phác thảo nội dung như viết trên giấy cùng MatePad 11.

Tôi đánh giá cao khả năng hoàn thiện và chất lượng phần cứng của các thiết bị được sản xuất bởi Huawei, MatePad 11 không phải ngoại lệ.

Không giống những chiếc máy tính bảng Android có viền dày và độ phân giải thấp, MatePad 11 là thiết bị có màn hình lớn, các viền mỏng cân đối cùng chất lượng hiển thị đủ tốt cho cả làm việc và giải trí.

Tôi có nhiều không gian hơn để thao tác và giải trí trên màn hình lớn 10,9 inch, của MatePad 11. Đây còn là một màn hình sắc nét với độ phân giải 2,5 K và phủ màu cao nên có thể phục vụ nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp.

Tôi tìm đến máy tính bảng vì muốn có một thiết bị để giải trí tốt hơn. Dù màn hình tỷ lệ 16:10 không phải tối ưu nhất cho nhu cầu này nhưng bù lại sản phẩm có tần số quét 120 Hz, 4 loa Harman Kardon và chip Snapdragon 865.

Những trang bị này giúp tôi có nhiều lợi thế hơn khi chiến game, dù là những trò chơi nặng nhất.

Quang Đạt, nam phi công trẻ tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội, cho biết anh dùng MatePad 11 để thay thế laptop trong công việc hàng ngày.

“Huawei MatePad 11 có thiết kế sang trọng, gọn gàng, tạo nhiều cảm hứng khi làm việc tại nhà. Không những thế, sự kết hợp của màn hình 120 Hz, cùng bàn phím thông minh Huawei và bút cảm ứng M-Pencil biến MatePad 11 trở thành chiếc laptop để mình làm việc hàng ngày”, Quang Đạt, cơ trưởng trẻ tuổi, chia sẻ về MatePad 11.

Đúng như những gì Quang Đạt chia sẻ, với các tác vụ thông thường, MatePad 11 hoàn toàn có thể thay thế chiếc máy tính xách tay. Lợi thế của thiết bị nằm ở việc luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài với dung lượng pin lớn, nhưng lại rất gọn gàng để di chuyển.

Tuy là một hệ điều hành mới với người dùng Việt Nam nhưng Huawei đã đơn giản hóa các thao tác tạo sự thân thiện khi sử dụng. Nếu người dùng sẵn sàng tìm hiểu và muốn có trải nghiệm mới, thì đây là một chiếc máy tính bảng tốt cho nhu cầu làm việc và giải trí.

Cùng bàn phím, bút cảm ứng M-Pencil thế hệ thứ hai và các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Huawei, MatePad 11 có thể thay thế làm chiếc laptop trong những công việc thường ngày.