Huấn luyện viên thứ 4 của Rap Việt lộ diện

Thái VG được xác nhận là huấn luyện viên tiếp theo của Rap Việt mùa 3. Anh có thời gian dài sinh sống tại Mỹ và từng nổi tiếng với bản rap "Vietnamese Gangs".

Ngày 13/5, ê-kíp sản xuất Rap Việt xác nhận Thái VG là huấn luyện viên tiếp theo của mùa 3. Trên poster của Thái VG xuất hiện con số 5. Do đó, khán giả cho rằng chương trình năm nay có thể có tới 5 huấn luyện viên. Tuy nhiên, ê-kíp Rap Việt chưa trả lời vấn đề này.

Trước đó, đại diện chương trình thông báo Suboi, Karik, JustaTee là giám khảo còn B Ray, BigDaddy và Andree Right Hand ngồi ghế huấn luyện viên. Như vậy, tới hiện tại, Rap Việt thay đổi hoàn toàn dàn huấn luyện viên so với 2 mùa trước.

Thái VG đang là cái tên gây tò mò với khán giả quan tâm Rap Việt. Lý do là so với những huấn luyện viên, giám khảo đã công bố, cái tên Thái VG ít được khán giả đại chúng biết tới hơn. Anh khá kín tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội, truyền thông do chủ yếu sống tại Mỹ.

Thái VG ngồi ghế nóng Rap Việt cùng B Ray, BigDaddy, Adree Right Hand. Ảnh: Vie Channel.

Tuy nhiên, trong giới underground, Thái VG thậm chí được mệnh danh “huyền thoại” rapper châu Á tại Mỹ. Anh được các đồng nghiệp và đàn em tôn trọng. Với hơn 25 năm hoạt động trong giới rap, anh được xem như người tiên phong, mở đầu làn sóng rap tại Việt Nam.

Anh từng rất nổi tiếng với ca khúc Vietnamese Gangs - bài rap gang đầu tiên của Việt Nam - và hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Suboi, Wowy, Hồ Ngọc Hà… Giải thích lý do tham gia Rap Việt, Thái VG (sinh năm 1983) cho biết anh mang trong mình tự hào dân tộc và khát vọng đem rap Việt đến với bản đồ thế giới.

Ngoài sự thay đổi hoàn toàn dàn huấn luyện viên, Rap Việt mùa 3 cũng nâng số giám khảo từ 2 lên 3 người. Ngoài JustaTee làm giám khảo từ mùa đầu tiên, Karik và Suboi là 2 rapper khác đảm đương vai trò này trong chương trình năm nay.