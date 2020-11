Huấn luyện viên Rap Việt mặc hàng hiệu nghìn USD tại chung kết

Binz mặc áo khoác Song For The Mute Military Jacket 2.995 USD cùng quần jeans 65 USD , áo phông 43 USD . Về phần phụ kiện, nam rapper chọn khăn Stampd Bandana, đồng hồ Rolex trị giá 39.857 USD và đôi boots 280 USD . Ảnh: Song For The Mute, Platypus, The Luxury Closet, Farfetch.