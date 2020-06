Huấn luyện viên Hàn Quốc nói xấu Team Flash

Huấn luyện viên Seo "Bigfafa" Min Seok của Talon Esports đã để lại hình ảnh không đẹp khi có những lời lẽ tiêu cực với đối thủ.

Sau chiến thắng ở trận chung kết Mid-Season Showdown 2020, huấn luyện viên Bigfafa đã để lại bình luận trên fanpage của Team Flash với nội dung: “Đúng thế, chúng tôi không phải những nhà vô địch (nguyên văn: We’re not champions). Nhân tiện, có lẽ các bạn không phải lúc nào cũng gặp may mắn? Đồ hèn nhát”. Mặc dù bình luận này đã bị gỡ xuống, một vài người hâm mộ đã kịp ghi lại.

Huấn luyện viên Bigfafa (đứng giữa) thời còn làm việc ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Hành động này của Bigfafa có lẽ nhằm đáp trả một bài đăng trước đó của Team Flash, trong đó nhà vô địch VCS mùa Xuân 2020 có nói đùa rằng: “So now we all know that Talon is team, not a champion (Giờ đây chúng ta đều biết Talon là một đội tuyển, không phải là một tướng)”.

Bản thân chữ “champion” trong tiếng Anh vừa có nghĩa là tướng (trong LMHT có một vị tướng tên là Talon), vừa có nghĩa là nhà vô địch. Có lẽ huấn luyện viên của Talon Esports đã hiểu theo nghĩa thứ hai và nghĩ rằng Team Flash đang “cà khịa” đội nhà.

Ngoài ra, Bigfafa cũng đăng trên trang Facebook cá nhân của anh: “Chúng tôi không phải là nhà vô địch. Đúng vậy, hôm nay tôi đã may mắn. Nhưng các bạn thi sao? Hôm nay không được may mắn hả”. Đi kèm với đó là bức ảnh chụp bài đăng nói trên của Team Flash.

Seo "Bigfafa" Min Seok bắt đầu huấn luyện Talon Esports từ đầu năm 2020. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh đã giúp đội nhà vô địch PCS mùa Xuân 2020 một cách thuyết phục. Trước khi chuyển sang Talon Esports, Bigfafa đã đưa Team Dynamics tới ngôi vô địch giải hạng hai của LMHT Hàn Quốc – Challengers Korea mùa Hè 2019, cũng như giúp Team MEGA của Thái Lan vô địch Đông Nam Á và giành quyền tham dự MSI 2019, giải đấu được tổ chức ở Việt Nam.