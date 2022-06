Huân chương Carnegie thuộc về tác giả Katya Balen

KatyaBalen được vinh danh là người giành được Huân chương Carnegie năm 2022 cho cuốn sách "October, October" xuất bản bởi Bloomsbury.

Chiến thắng của Tháng Mười, Tháng Mười đem lại cho tác giả Katya Balen một huân chương bằng vàng và giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000 bảng Anh. Tháng Mười, Tháng Mười đồng thời giành được giải Shadowers' Choice do các độc giả trẻ tuổi trên khắp Vương quốc Anh bình chọn.

Tác giả Katya Balen giành được Huân chương Carnegie năm 2022. Ảnh booksforkeeps.

Theo thông báo được đưa ra ngày 16/6, Tháng Mười, Tháng Mười của Katya Balen đã đánh bại những ứng cử viên nặng ký bao gồm Guard Your Heart của Sue Divin, When the Sky Falls của Phil Earle, Everyone Dies Famous in a Small Town của Bonnie-Sue Hitchcock, Tsunami Girl của Julian Sedgwick, Cane Warriors của Alex Wheatle, Punching the Air của hai tác giả Ibi Zoboi và Yusef Salaam và tác phẩm từng giành giải Costa Book năm 2021 hạng mục Văn học thiếu nhi The Crossing của Manjeet Mann.

Tháng mười, tháng mười là cuốn tiểu thuyết thứ hai của Katya Balen kể về câu chuyện của cô bé tên là Tháng Mười. Tháng Mười và bố cô bé sống trong rừng. Họ biết rõ cây cối, đá, hồ nước và các vì sao như những người bạn thân thiết. Họ đọc đi đọc lại những cuốn sách đã mua trong thị trấn đến khi những trang sách mềm và ngả vàng và cho đến lần thăm thị trấn vào năm sau.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến năm Tháng Mười bước sang tuổi 11. Đó là năm Tháng Mười giải cứu một con cú con. Đó là năm mà bố ngã từ cây to nhất trong khu rừng. Năm mà người phụ nữ tự xưng là mẹ của Tháng Mười quay trở lại. Năm mọi thứ đều thay đổi.

Cuốn sách Tháng Mười, Tháng Mười. Ảnh: Bloomsbury/Twitter.

Jennifer Horan, chủ tịch ban giám khảo, chia sẻ: “Tháng Mười, Tháng Mười của Katya Balen là một câu chuyện hấp dẫn với những mô tả tinh tế về thế giới tự nhiên và các mối quan hệ. Đó là một cuốn tiểu thuyết được viết một cách chuyên nghiệp, đẹp đẽ và đầy sống động với sự ngạc nhiên và tò mò".

“Cuốn sách khơi dậy trí tưởng tượng và chứa đựng những chủ đề giúp độc giả nhỏ tuổi xây dựng sự đồng cảm” và “mang đến hy vọng, sự thoải mái và thích thú", bà cho biết thêm.

Tác giả Katya Balen chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi giành được Huân chương Carnegie, không chỉ vì đó là giải thưởng mà mọi nhà văn thiếu nhi đều mơ ước, mà còn vì cam kết thúc đẩy việc đọc và chia sẻ những câu chuyện. Chia sẻ những câu chuyện là điều mà tôi tin là một trong những phần quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, đơn giản bởi vì những câu chuyện là cuộc sống của chính chúng ta. Chúng là sợi dây kết nối mọi người".

“Trong cuốn sách của tôi, Tháng Mười được lưu lại bằng những câu chuyện”, Balen nói. “Cô bé bị cô lập, bất thường, tức giận, không có bạn bè, lạc lõng. Nhưng thông qua những câu chuyện, Tháng Mười có thể kết nối với thế giới xung quanh và những người xung quanh cô bé".

Katya Balen sinh năm 1989 tại London. Cô là một nhà văn và đồng giám đốc của Mainspring Arts, một tổ chức từ thiện cung cấp cơ hội sáng tạo cho người tự kỷ. The Space We In, tiểu thuyết đầu tay của Katya Balen kể về cậu bé Frank mười tuổi có em trai mắc chứng tự kỷ, từng lọt vào danh sách đề cử của Huân chương Carnegie năm 2019.

Nhiều tác phẩm chiến thắng huân chương Carnegie đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Quốc Lượng.

Huân chương Carnegie là một giải thưởng văn học Anh thường niên trao tặng cho một tác phẩm mới xuất sắc được viết bằng tiếng Anh dành cho thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên. Giải thưởng được thành lập năm 1936 và được đặt theo tên của nhà từ thiện người Mỹ gốc Scotland Andrew Carnegie (1835-1919), người đã lập ra hơn 2.800 thư viện trên khắp thế giới.

Huân chương Carnegie được coi là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của Vương quốc Anh dành cho các tác phẩm viết cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Người chiến thắng được lựa chọn bởi các thủ thư.

Nhiều tác phẩm chiến thắng huân chương Carnegie đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam như Quái vật ghé thăm của Patrick Ness, Câu chuyện nghĩa địa của Neil Gaiman, Nếu có bạc triệu của Frank Cottrell Boyce, Đồi thỏ của Richard Adams, Bắc cực quang của Philip Pullman, Khu vườn đêm của Tom của Philippa Pearce hay Những người vay mượn tí hon của Mary Norton…