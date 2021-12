Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch - yêu nhanh, cưới chóng vánh

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch tiến tới hôn nhân sau thời gian ngắn hẹn hò. Trước khi ở bên nhau, hai nghệ sĩ trải qua nhiều biến cố tình cảm.

Ngày 10/12, ETtoday đưa tin hai diễn viên nổi tiếng Đài Loan là Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh thông báo kết hôn. Trên trang cá nhân, tài tử Thám tử phố Tàu chia sẻ bức ảnh thân mật của họ với nhẫn cưới trên tay. "Chúng tôi đã kết hôn rồi", Khưu Trạch tuyên bố.

Tin tức này lập tức leo lên vị trí đầu tiên mục tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo bởi Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch đều là diễn viên nổi tiếng và được yêu thích ở showbiz Hoa ngữ. Họ từng vướng tin hẹn hò nhưng không thừa nhận. Vì vậy, thông tin hai ngôi sao kết hôn khiến công chúng Trung Quốc bất ngờ.

6 tháng yêu và kết hôn

Trả lời phỏng vấn của Sent, quản lý Khưu Trạch cho biết hai nghệ sĩ đã hoàn tất thủ tục pháp lý: "Hứa Vỹ Ninh đã là bà Khưu rồi". Cặp sao kết hôn vào ngày 7/12 với sự chứng hôn của nữ ca sĩ kỳ cựu Lam Tâm Mi. Họ tạm thời chưa tổ chức hôn lễ vì tình hình bệnh dịch phức tạp.

Theo ETtoday, nam diễn viên cầu hôn người đẹp Thơ ngây bằng nhẫn kim cương 2 carat, trị giá 4 triệu TWD ( 145.000 USD ). Ca sĩ Lam Tâm Mi cho biết cuộc hôn nhân của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh được cha mẹ hai gia đình, bạn bè ủng hộ. Mẹ Khưu Trạch mong muốn sớm được bế cháu nội.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh nên duyên ngay trong lần đầu đóng cặp trên màn ảnh. Ảnh: Sohu, Sina.

Chia sẻ lý do có cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cặp sao hàng đầu showbiz Đài, đại diện tài tử Man in Love cho biết: "Muốn kết hôn thì phải kết hôn ngay lập tức. Anh Trạch cũng đã đến tuổi lập gia đình".

Trên TVBS, Hứa Vỹ Ninh bác bỏ thông tin đang mang thai nên phải cưới gấp. "Làm sao nhanh vậy đã có con, tôi còn đang bận rộn với công việc", cô nói. Nữ diễn viên từ chối chia sẻ chi tiết chuyện tình cảm với Khưu Trạch. Hứa Vỹ Ninh hy vọng khán giả cho họ không gian xây dựng tổ ấm, không đưa ra bàn luận tiêu cực về quan hệ của họ.

Hứa Vỹ Ninh 37 tuổi, Khưu Trạch 40 tuổi. Cả hai được đánh giá là cặp trai tài gái sắc của showbiz Trung Quốc. Theo truyền thông Đài Loan, Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch bắt đầu hẹn hò từ tháng 6, nhưng không công khai.

Tác phẩm Man in Love được xem là chất xúc tác, phá vỡ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp lâu năm của họ. Trong phim, cặp sao đóng vai tình nhân, có nhiều khoảnh khắc hài hước và lãng mạn bên nhau.

Hai tháng trước thời điểm xác nhận đã thành vợ chồng, Hứa Vỹ Ninh kín tiếng về chuyện tình cảm với Khưu Trạch. Thông qua quản lý, người đẹp khẳng định họ là bạn bè thân thiết khi truyền thông truy được bằng chứng hẹn hò.

Ngược lại, Khưu Trạch không ít lần có những chia sẻ "tình nồng ý đượm", công khai bày tỏ sự yêu mến với Hứa Vỹ Ninh. Phát biểu sau khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Đài Bắc, ngôi sao Dear EX ẩn ý: "Cảm ơn nữ chính của tôi, Hứa Vỹ Ninh".

Đến đầu tháng 10, trong buổi phỏng vấn với ETtoday, khi được hỏi về quan hệ tình cảm với người đẹp sinh năm 1984, Khưu Trạch không phủ nhận và cho biết: "Tôi thuận theo số mệnh và sẽ tặng cô ấy một lọ nước hoa".

Nguồn tin trong giới cũng khẳng định Khưu Trạch rất yêu Hứa Vỹ Ninh. Trong thời gian theo đuổi và hẹn hò, nam diễn viên quan tâm, chăm chút cho bạn gái mọi lúc.

Đời sống tình cảm nhiều thăng trầm

Trên CTWant, chia sẻ về chuyện tình cảm của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh, ca sĩ Lam Tâm Mi cho biết: "Họ có mối quan hệ suôn sẻ ngay từ lúc bắt đầu và đi đến cái kết viên mãn. Tìm được người phù hợp vào đúng thời điểm thực sự rất khó, tôi mừng vì họ đã tìm thấy nhau".

Theo Lam Tâm Mi, Khưu Trạch phải lòng Hứa Vỹ Ninh sau khi hợp tác trong Man in Love. Do ảnh hưởng tiêu cực từ những mối quan hệ quá khứ, nam diễn viên từng không đủ dũng khí theo đuổi người đẹp lai Trung - Mỹ. Sau khi được bạn bè xung quanh động viên, Khưu Trạch mới chinh phục Vỹ Ninh.

"Không có đúng sai trong tình yêu, cả hai đều đã trải qua những mối tình rất chông gai. Hai con người chịu nhiều tổn thương giờ là gia đình, là chỗ dựa tinh thần của nhau. Tôi chúc họ mãi gắn bó, hạnh phúc", Lam Tâm Mi nói.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh có đường tình duyên gập ghềnh. Ảnh: Elle, Vogue Taiwan.

Theo Vogue Taiwan, Khưu Trạch và đặc biệt Hứa Vỹ Ninh - từng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân - luôn khao khát có được tình yêu bền chặt, lâu dài. Trái với kỳ vọng, đời sống tình cảm của họ gặp nhiều trắc trở, các mối quan hệ khác giới đều kết thúc trong ồn ào.

Cuối năm 2020, Hứa Vỹ Ninh ly hôn nhiếp ảnh gia Lưu Hựu Niên sau hai năm chung sống. Trên truyền thông, nữ nghệ sĩ cho biết đã cố gắng cứu vãn quan hệ vợ chồng, nhưng bất thành. Trước cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp lai Trung - Mỹ từng trải qua mối tình tai tiếng, chịu nhiều tổn thương kéo dài 8 năm với tài tử Nguyễn Kinh Thiên.

Điều này khiến Hứa Vỹ Ninh chịu tiếng kém may mắn trong tình yêu, mối tình nào của cô cũng tan vỡ trong đau khổ vì người đàn ông ngoại tình hoặc không hòa hợp.

Sau một năm trải qua biến cố tình cảm, Hứa Vỹ Ninh mở lòng, đặt niềm tin vào Khưu Trạch với quyết định tái hôn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ hy vọng ngôi sao Hoa dạng thiếu niên nữ có được hạnh phúc, và Khưu Trạch xứng đáng với tình cảm của cô.

Khưu Trạch nổi tiếng là diễn viên điển trai, đào hoa bậc nhất showbiz Trung Quốc. Anh từng hẹn hò Dương Thừa Lâm, Đường Yên, Trần Kiều Ân, Lý Dục Phân. Cả bốn người đẹp từng ẩn ý chia sẻ chịu tổn thương vì Khưu Trạch.

Trong đó, vì chuyện tình cảm đổ vỡ với Đường Yên vào năm 2013, Khưu Trạch bị đóng mác "trai đểu", khán giả luôn nhớ tới việc anh đối xử tệ bạc với nữ diễn viên.

Đến năm 2020, Khưu Trạch tiếp tục mất điểm trầm trọng khi có hành động ứng xử không khéo léo, thiếu tôn trọng với Trương Quân Ninh. Tài tử công khai yêu người đẹp Hậu cung Như Ý truyện khi cả hai chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh sau đó bị Trương Quân Ninh từ chối tình cảm.

"Khưu Trạch trải qua bao nhiêu mối tình, các cô gái yêu anh ta đều đã lấy chồng. Nhưng chồng của các cô ấy lại không phải Khưu Trạch, vì sao thế? Ai cũng hiểu lý do rồi đấy", khán giả mỉa mai về sự đa tình của nam diễn viên Đài Loan. Thành kiến này khiến Khưu Trạch mất đi "đặc quyền" tự do yêu đương. Anh luôn bị công chúng phản đối khi theo đuổi người đẹp trong ngành giải trí với lý do "yêu cô nào làm khổ cô đó".