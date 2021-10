Hứa Kim Tuyền nhắn gửi yêu thương qua MV 'Nhà chẳng thể thiếu ai'

Tình yêu thương gia đình và ý nghĩa của một cuộc sống bình an là thông điệp được ca sĩ Hứa Kim Tuyền gửi gắm vào MV "Nhà chẳng thể thiếu ai".

Chăm lo, bảo vệ gia đình là mong muốn không của riêng ai. Bởi lẽ, gia đình là chốn bình yên, yêu thương ta vô điều kiện và sẵn sàng cùng chia sẻ mọi vui buồn, thành bại trong cuộc sống.

Trải qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, chúng ta càng trân trọng hơn giá trị của những buổi sum họp gia đình và ý nghĩa của một cuộc đời bình an. Thông điệp này được ca sĩ Hứa Kim Tuyền truyền tải trong MV "Nhà chẳng thể thiếu ai", thay lời hàng triệu con tim nói về 2 tiếng "gia đình" thiêng liêng ấy.

Tình yêu thương giữa đại dịch

"Nhắm mắt thấy tôi quay về/Những tháng năm êm đềm/Nhà mình cười vui sáng đêm/Nơi thơ ấu tôi yên bình/Có bố luôn bên mình/Và mẹ âu yếm nhìn".

Lời bài hát dung dị, êm ả tựa lời ru ngọt ngào, đưa ta về thuở ấu thơ hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của mẹ cha. Theo năm tháng, những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy dần trưởng thành, rời xa tổ ấm yêu thương, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng luôn cảm thấy may mắn và bình yên nhờ "gia đình luôn ở phía sau lúc nhìn lại".

MV "Nhà chẳng thể thiếu ai" của Hứa Kim Tuyền có giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ý nghĩa.

MV được thực hiện ở thời điểm giãn cách xã hội, với những nét vẽ tinh tế, giàu cảm xúc, nhẹ nhàng chạm đến trái tim người xem. Giọng hát tình cảm của Hứa Kim Tuyền hòa cùng giai điệu êm đềm như làn gió mát lành làm dịu đi những lo âu, muộn phiền suốt những tháng ngày qua. Đại dịch có thể lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng tình yêu thương sẽ luôn còn mãi.

Lời ca dung dị, giai điệu du dương cùng nét vẽ tinh tế của MV "Nhà chẳng thể thiếu ai" hứa hẹn mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho người xem.

Thông điệp "Gia đình là không thiếu một ai" xuyên suốt MV cũng vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn trong giai đoạn đặc biệt này. Bài hát khơi gợi suối nguồn yêu thương trong lòng mỗi người, với hy vọng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp chúng ta vượt mọi khó khăn nhờ hậu phương vững chắc sẵn sàng chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh.

Công thức cho hạnh phúc

"Gia đình luôn che chở con lúc quay lại/Nhà ta chẳng thiếu một ai".

Gia đình chỉ thật sự trọn vẹn khi có đầy đủ thành viên. Sau những biến cố, thăng trầm, càng đối mặt nhiều thời điểm khốn khó, chúng ta càng thêm trân quý phút giây bình an và sum họp của tổ ấm yêu thương.

"Cái được lớn nhất khi làm việc tại nhà là gia đình có cơ hội ở bên nhau và cùng chia sẻ khó khăn. Trở lại nhịp sống bình thường, những giây phút quây quần của cả nhà sẽ ít hơn. Qua đợt dịch này, chúng ta mới thấm thía ý nghĩa của thông điệp 'gia đình là trên hết'. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc nhau, cùng vun vén để gia đình luôn là tổ ấm ai cũng muốn quay về", anh Trương Hữu Chí (37 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Đại dịch Covid-19 là cơ hội để mỗi người thấy rõ hơn giá trị của tình yêu thương gia đình.

Gia đình luôn phải sum họp đủ đầy. Nếu mái ấm có 4 người nhưng thiếu đi một thành viên, "chỉ số hạnh phúc" không phải 75% như phép tính thông thường, mà sẽ gần con số không. Vắng đi một thành viên, hạnh phúc không thể trọn vẹn.

Chị Trần Thị Diễm Lan (35 tuổi, TP.HCM) tâm sự: "Vợ chồng tôi cho con về quê ngoại ở Bến Tre nghỉ hè nhưng không ngờ dịch bệnh bùng phát. Chúng tôi không thể về thăm, cũng chẳng đón được con lên. Nhớ con, nhớ mẹ cha lắm mà chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc gọi video, động viên con học online ngoan, dặn dò cha mẹ giữ sức khỏe. Tôi đếm từng ngày, mong sớm được đón con về nhà. Có nếm trải nỗi buồn xa nhau, lo lắng cho nhau mới biết quý trọng những lúc sum vầy, bình yên".

Dù trong hoàn cảnh nào, "gia đình không thiếu một ai" cũng luôn là ước nguyện giản dị của mỗi người, như lời bời hát bày tỏ: "Nếu một mai con có đi khắp phương trời/Bàn chân con đã đến khắp mọi nơi/Gia đình luôn ở phía sau lúc nhìn lại/Nhà ta chẳng thể thiếu một ai".

Tình cảm gia đình cần thể hiện thông qua hành động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần cho những người thân yêu, để cả nhà luôn vui khỏe và bình an. Xây dựng tổ ấm tràn ngập tiếng cười cũng là động lực giúp mỗi thành viên trong gia đình sống tích cực và ý nghĩa hơn. Đó chính là ý nghĩa của MV "Nhà chẳng thể thiếu ai" do Dai-ichi Life Việt Nam và nhạc sĩ, ca sĩ Hứa Kim Tuyền hợp tác sản xuất, nhân dịp ra mắt sản phẩm bảo hiểm "An tâm song hành".