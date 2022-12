Hứa Khải hẹn hò mỹ nhân 10X

Hứa Khải bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên trẻ sinh năm 2000 Triệu Tình. Cô là nghệ sĩ cùng công ty quản lý với tài tử "Diên Hi công lược".

Hứa Khải có nhiều cử chỉ thân mật với đàn em cùng công ty.

Ngày 29/12, Sohu đưa tin Hứa Khải bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái trẻ. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật, cùng vào khách sạn, hôm sau mới rời đi. Danh tính bạn gái mới của Hứa Khải là Triệu Tình, "gà cưng" mới của biên kịch Vu Chính.

Theo Sohu, cả Hứa Khải và Triệu Tình đều thuộc công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh thị do biên kịch Vu Chính quản lý. Do đó, vị biên kịch "lắm tài nhiều tật" này nhanh chóng lên tiếng về tin tình ái của nghệ sĩ dưới trướng.

Lúc đầu Vu Chính có bài viết được cho là phủ nhận Hứa Khải hẹn hò. Anh viết: "Chờ đợi nửa ngày, chỉ có thế thôi ư? Mau lại đây xem mỹ nữ, người đẹp mà diễn xuất lại hay". Tuy nhiên, sau đó, nhà sản xuất Diên Hi công lược thay đổi quan điểm: "Nghệ sĩ hàng đầu cũng rất cô đơn. Thỉnh thoảng hãy cho cậu ấy trở thành người bình thường".

Hứa Khải hẹn hò với đàn em kém 5 tuổi. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, Vu Chính không phản đối việc nghệ sĩ của công ty hẹn hò. Anh còn lợi dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi cho Triệu Tình. Hồi tháng 8, Vu Chính lần đầu giới thiệu Triệu Tình với công chúng. Trong đó, biên kịch họ Vu dành nhiều lời ca ngợi cho cô.

Theo Vu Chính, diễn viên mới được anh tuyển chọn theo 4 tiêu chí: có nhan sắc nổi bật với đường nét riêng biệt, gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên; tự tin; có tâm lý vững vàng trước những bình luận trái chiều trong dư luận và chấp nhận đóng vai diễn thấp kém như nha hoàn, kỹ nữ, thái giám hay lao dịch để tích lũy kinh nghiệm trước khi đóng chính.

Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang. Triệu Tình là người mẫu Hán phục nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô có làn da trắng, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Theo QQ, Triệu Tình được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Tình bắt đầu đóng phim từ năm 2021. Cô từng tham gia diễn xuất trong Magic Grocery Store, Palace: Devious Women. Hiện, Triệu Tình có 3 bộ phim chiếu mạng đang chờ phát sóng. Do non kém kinh nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên đa số đóng vai phụ trên màn ảnh.

Triệu Tình với nét đẹp trong trẻo, nổi bật, đang được biên kịch Vu Chính lăng xê. Ảnh: Sina

Trong khi đó, Hứa Khải là nghệ sĩ nam được Vu Chính ưu ái nhất. Anh thường xuyên đóng chính trong những bộ phim do ông chủ này đầu tư như Phượng Tù Hoàng, Diên Hi công lược, Thượng thực, Triều ca... Nam diễn viên từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Phó Hằng trong phim Diên Hi công lược phát sóng năm 2018.

Hứa Khải sinh năm 1995 và từng vướng tin hẹn hò với các đồng nghiệp cùng công ty như Trương Nam, Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn.