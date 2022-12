Hứa giúp mua ôtô giá rẻ, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

Cao Thị Thu Hà tự giới thiệu mình làm việc tại Quân khu 4 và có thể mua ôtô giá rẻ hơn thị trường. Qua việc này, Hà chiếm đoạt tiền của 3 cá nhân.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Thu Hà (32 tuổi, trú huyện Diễn Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà khai do cần tiền trả nợ và tiêu xài, nên lên kế hoạch lừa giúp người khác xin việc làm để chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, Hà tự nhận quen lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An, có thể xin cho người thân vào làm việc. Khi một nạn nhân ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) nhờ Hà xin việc, bị can đã nhận 850 triệu đồng của bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Ngoài vụ án trên, Hà tự giới thiệu mình làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ, có thể mua ôtô giá rẻ hơn thị trường từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.

Tin lời của Hà, 3 cá nhân ở các huyện Diễn Châu và Nghĩa Đàn đã chuyển cho bị can tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng để nhờ mua ôtô giá rẻ. Sau khi nhận tiền, Hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách cho biết đang tiếp tục kêu gọi những ai có căn cứ cho rằng mình là nạn nhân của Cao Thị Thu Hà, đến Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh cung cấp thông tin liên quan.