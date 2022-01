Hư hại đồ đạc khi thuê căn hộ, chủ nhà hay người thuê chịu phí?

“Nội thất và đồ điện đã hỏng trước khi tôi chuyển vào nhưng vì không sử dụng nên không sửa chữa. Khi dọn đi thì chủ nhà lại bắt trả một phần phí”, chị K.N. bức xúc.

“Cả nhà cho em hỏi, máy lạnh phòng khách căn hộ em ở bị hư, nước thấm ra tường, nhưng từ khi em dọn vào không sử dụng nên không biết. Sau khi chuyển đi chủ nhà người ta sửa mất cả 10 triệu và bắt mình chịu một nửa thì sao ạ? Trường hợp này có đúng không ạ?”

Đây là những chia sẻ của chị K.N. (26 tuổi, nhân viên văn phòng) trên một group chung cư quận 4. Người phụ nữ này cho biết sau khi dọn ra khỏi căn hộ cũ, chị chưa thể lấy lại ngay 2 tháng tiền cọc mà phải đợi chủ nhà cũ kiểm tra lại căn hộ, xem xét hư hại và trừ dần.

Thiếu thống nhất ngay từ đầu

Trao đổi với Zing, chị K.N. chia sẻ việc chủ nhà kiểm tra những chỗ hao hụt trong quá trình ở thì chị và bạn cùng nhà hoàn toàn chấp nhận. Tuy nhiên, máy lạnh trong phòng khách vì đã hỏng từ trước, mà chị K.N. không có nhu cầu sử dụng nên không báo lại với chủ nhà, hiện họ cũng sửa và khấu trừ vào tiền cọc của chị.

“Máy lạnh không hư trong quá trình tôi sử dụng mà hỏng trước đó, chủ nhà nói vì không báo với họ nên máy hư kéo theo thấm nước vào trần nhà, phải sửa cả trần và máy nên bắt tôi phải chịu phí một nửa. Tôi thấy khá vô lý”, chị K.N. bức xúc nói.

Trong hợp đồng thuê nhà có thời hạn 2 năm của chị K.N. và chủ nhà có điều khoản những đồ đạc, nội thất hư hại khi ở sẽ do hai bên cùng nhau sửa. Tiền sửa chữa các hư hỏng có thể trả trực tiếp hoặc khấu trừ vào tiền cọc.

Song, với trường hợp máy móc hư trước đó mà chị K.N. không kiểm tra kỹ và cũng không báo lại với chủ nhà khiến người phụ nữ này mất một khoản không nhỏ.

Những đồ đạc hư hại trong quá trình sử dụng, chị K.N. chấp nhận chịu phí. Ảnh: NVCC.

“Vì lúc chuyển vào tôi cũng không để ý đến máy lạnh ở phòng khách, thậm chí suốt thời gian ở còn không đụng đến nên cũng chẳng quan tâm. Khi người ta nhận lại căn hộ và đòi tiền sửa chữa thì mới biết là mình chủ quan, không thống nhất rõ ràng từ đầu”.

Cùng nỗi bức xúc với chị K.N. là anh Tiến Hải (31 tuổi, cư dân Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh) khi dọn ra khỏi căn hộ cũ tại TP Thủ Đức. Anh Hải bị chủ nhà buộc phải đền hoàn toàn một bộ sofa mới vì bộ cũ đã bị mèo của anh cào rách.

Trước đó, khi chuyển vào căn hộ, bộ sofa của người chủ hộ đã cũ, người đàn ông này không yêu cầu đổi mới mà giữ lại bộ cũ để “mèo có cào cũng đỡ xót”. Đến lúc chuyển đi, anh Hải bị yêu cầu bồi thường bộ sofa mới, trong khi người đàn ông này chỉ có ý định thay vỏ ghế.

Theo lý giải của người chủ cũ, ngoài phần bọc ghế bị mèo cào rách nát, thì phía chân ghế và lưng tựa cũng bị lệch và có dấu hiệu đứt rời ra. Tuy nhiên, anh Hải cho rằng bộ sofa đã cũ, anh chỉ đồng ý thay bọc nệm chứ không thay mới toàn bộ.

“Tôi không hiểu sao họ lại đòi hỏi điều vô lý đến vậy, ngay lúc nhận bàn giao căn hộ, tôi đã thấy bàn ghế cũ và vải bọc nệm sô pha cũng xỉn màu, nên quyết định giữ nguyên để mèo có cào thì chỉ cần bọc mới. Việc đòi hỏi tôi bồi thường cả chiếc ghế là quá đáng”, anh Tiến Hải bày tỏ.

Anh nói thêm rằng chỉ còn lưu giữ ảnh chụp bao quát căn hộ khi mới dọn vào chứ không kiểm tra kỹ lưỡng từng món nội thất. Thế nên khi làm việc cùng chủ nhà, người đàn ông này không có đủ bằng chứng hay cơ sở xác nhận mình không làm hỏng đồ đạc.

Không chỉ chị K.N. hay anh Tiến Hải rời vào trường hợp này, bên dưới bài đăng của chị K.N. trong nhóm chung cư, hàng chục bình luận cũng chia sẻ mình gặp phải tình trạng tương tự.

Hầu hết đều là khi làm hợp đồng thuê căn hộ, mọi người không chú ý kiểm tra toàn bộ nội thất. Chỉ đến khi ngừng hợp đồng, người chủ nhà đến kiểm tra các vật dụng thì mới phát hiện nhiều hư hỏng và bị yêu cầu bồi thường.

Giải pháp hạn chế tổn thất

Chia sẻ câu chuyện của mình trên nhóm chung cư, chị K.N. nhận được nhiều phản hồi rằng vì chủ quan, không báo hỏng máy lạnh với chủ nhà, khiến họ phải chịu thêm phần sửa chữa phần tường bị hư nên chị K.N. cũng chịu một phần trách nhiệm.

Một số trường hợp thú cưng làm hư hỏng sofa nên người thuê phải thay bộ mới. Ảnh minh họa: Insider.

Phía dưới bài đăng của chị K.N., tài khoản An Hồ chia sẻ: “Nếu lúc phát hiện sớm rồi báo sớm có khi mình không phải chịu phí gì cả. Mình không sử dụng nhưng đồ đạc cũng trong tầm quản lý của mình vì bàn giao nhà là bàn giao tất cả nội thất. Bây giờ mình không báo làm hư hỏng rồi hỏng luôn cả tường nhà thì mình phải chịu trách nhiệm một phần với chủ nhà”.

Mặt khác, nhiều người bày tỏ việc máy móc hỏng từ đầu, người chủ không kiểm tra mà đã bàn giao rồi để người thuê nhà chịu cùng phần phí sửa chữa là không đúng.

Tuy nhiên, người sử dụng cũng phải có trách nhiệm báo lại khi thấy các máy móc hoạt động chưa đạt yêu cầu để người chủ có thể sớm đảm bảo trì, tránh hư hỏng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến nội thất khác.

Với trường hợp của anh Tiến Hải, nhiều ý kiến chia sẻ anh nên làm rõ với chủ nhà đâu là phần mình đã làm hư hại và đền bù đúng phần đó. Còn việc chủ nhà yêu phải chia đôi tiền thay ghế mới thì nên tìm cách thương lượng lại.

“Ghế cũ, mèo làm hư cái bọc ghế thì đền cái bọc ghế là đúng rồi, bắt chia đôi tiền ghế mới là bất hợp lý”, tài khoản Hương Ngọc bày tỏ quan điểm.

Bên dưới thắc mắc của anh Tiến Hải, không ít ý kiến chia sẻ lại kinh nghiệm thuê nhà hoặc gặp trường hợp tương tự. Một số người cho biết khi bước chân vào nhà mới họ luôn cẩn thận kiểm tra toàn bộ máy móc, nội thất, thậm chí chụp lại để có hình ảnh so sánh lúc trả nhà.

Hơn nữa, nhiều người cũng đồng ý việc phải làm rõ với người cho thuê ngay từ đầu các chi phí sửa chữa hay thiệt hại sẽ được giải quyết như thế nào để tránh khi chuyển nhà lại gặp phải nhiều phiền phức.

Trao đổi với Zing, luật sư Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) chỉ ra theo Điều 479 Bộ luật Dân sự 2015, bên thuê tài sản có nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường. Bên thuê sẽ không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

Đồng thời, bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được chủ nhà đồng ý và có quyền yêu cầu người chủ thanh toán chi phí hợp lý. Những quy định này được nêu rõ trong hợp đồng thuê hoặc thỏa thuận rõ ràng giữa các bên.

"Nếu nhà bạn thuê bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bạn thì bạn có quyền yêu cầu chủ nhà sửa chữa nhà. Chủ nhà có nghĩa vụ phải sửa chữa, bảo dưỡng nhà, khắc phục hư hỏng. Nếu chủ nhà cố tình không sửa chữa, bảo dưỡng nhà thì bạn có thể tự sửa chữa và thông báo cho chủ nhà biết, đồng thời yêu cầu chủ nhà thanh toán chi phí sửa chữa. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà và yêu cầu chủ nhà bồi thường thiệt hại do nhà bị hư hỏng gây ra.

Nếu nhà bị hư hỏng do lỗi về phía bạn, bạn có trách nhiệm sửa chữa và bồi thường thiệt hại do nhà hư hỏng gây ra. Tuy nhiên bạn không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng nhà thuê", luật sư Việt Phân tích.