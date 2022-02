‘House of Gucci’ - sóng gió gia tộc nhà mốt

Phim chính kịch của Ridley Scott đào sâu vào góc tối gia tộc Gucci - những người đứng sau thương hiệu thời trang thượng lưu cùng tên.

Đây là dự án phim thứ hai ra mắt trong năm 2021 của Ridley Scott, sau The Last Duel. Trước đó, Scott cũng làm một phim về giới siêu giàu Italy là All the Money in The World (2017). Trong khi giới yêu điện ảnh mong chờ House of Gucci là tác phẩm điện ảnh có thực lực tranh Oscar, khán giả đại chúng lại quan tâm vì sự góp mặt của Lady Gaga, Adam Driver và Jared Leto.

Chuyện tai tiếng của nhà mốt Gucci

Trong số các nhà mốt hiện nay, Gucci được xem là biểu tượng thời trang Italy. Không chỉ thắng lớn tại thị trường nội địa, thương hiệu còn nhanh chóng bành trướng ra khắp thế giới, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Kể về nhà Gucci nhưng nhân vật chính trong phim là Patrizia Reggiani (Lady Gaga), cô gái trẻ làm giám đốc văn phòng tại một công ty vận tải. Một ngày, Patrizia vô tình gặp và quen được Maurizio Gucci (Adam Driver) trong một bữa tiệc xa hoa. Khi đó, Maurizio chỉ là sinh viên luật nhưng sở hữu 50% cổ phần hãng thời trang Gucci từ cha là Rodolfo Gucci (Jeremy Irons).

Sau đó, Patrizia bắt đầu tìm cách theo đuổi và chinh phục Maurizio để chính thức trở thành con dâu nhà Gucci danh giá. Tuy nhiên, theo thời gian, nhân vật càng biến chất trước sự giàu có và danh tiếng. Từ một mối tình lãng mạn, câu chuyện giữa Patrizia và Maurizio càng kịch tính khi cả hai dấn sâu vào cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát thương hiệu thời trang Gucci.

Tác phẩm pha trộn nhiều thể loại từ chính kịch (drama), tiểu sử (biographical) đến tội phạm (crime). Kịch bản được chuyển thể dựa trên cuốn sách nổi tiếng The House of Gucci của tác giả Sara Gay Forden phát hành năm 2001. Nội dung gom nhặt nhiều tình tiết có thật liên quan đến vụ án tai tiếng năm 1995, khi Patrizia Reggiani âm mưu thuê sát thủ giết chồng là Maurizio Gucci.

Chuyện tình màu hồng dần ngã sang sắc xám khi lòng tham lên ngôi.

Cuốn phim sóng gió được đầu tư chăm chút

Quá trình sản xuất House of Gucci cũng “sóng gió” không kém nội dung phim. Đầu thập niên 2000, Ridley Scott đã muốn làm phim về gia tộc Gucci. Thậm chí, ông mua được bản quyền cuốn sách gốc nhưng kế hoạch nhanh chóng bị trì hoãn.

Suốt thời gian sau đó, nhiều nhà làm phim được mời về phụ trách phim như Martin Scorsese nhưng đều không thành công. Cuối cùng, Ridley Scott vẫn ngồi ghế đạo diễn sau hơn 20 năm như thể định mệnh.

Trước Lady Gaga, các nhà sản xuất từng cân nhắc vai Patrizia Reggiani cho hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Angelina Jolie, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Margot Robbie và Natalie Portman.

Ngay cả vai Maurizio Gucci cũng từng được gửi gắm cho Christian Bale, còn Robert De Niro là lựa chọn đầu tiên cho vai Rodolfo Gucci.

Đến lúc ra mắt, phim tiếp tục gặp tai tiếng khi bị gia đình Gucci chỉ trích vì bóp méo sự thật, khiến dự án càng được chú ý hơn.

Kể về chuyện đời nhà thiết kế thời trang danh tiếng, House of Gucci được đầu tư mạnh về phần nhìn, đặc biệt là khâu phục trang và thiết kế sản xuất. Các bộ cánh trong phim khiến người xem choáng ngợp vì độ sành điệu. Màu sắc trong phim lột tả trọn vẹn sự hào nhoáng của gia tộc danh giá.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn ghi điểm bởi phần kịch bản chắc tay và nhiều lời thoại đáng nhớ. Ngay từ đoạn trailer đầu tiên, Lady Gaga đã gây chú ý với câu: “Cha, con và nhà Gucci”. Câu nói gần như tóm lược nội dung phim khi xoay quanh những lục đục nội bộ.

Sức hút từ dàn diễn viên tên tuổi

Dự án còn gây chú ý khi quy tụ các ngôi sao hạng A, trong đó có bốn gương mặt đoạt giải Oscar gồm: Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino.

Đặc biệt, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lady Gaga sau ba năm vắng bóng kể từ A Star Is Born (2018). Trên New York Times, nữ ca sĩ tuyên bố làm việc với Ridley Scott là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà cô từng có khi làm diễn viên. Cô nhận xét về đạo diễn: “Ông ấy rất yêu nghệ sĩ, còn một số đạo diễn thì không. Họ chỉ yêu chính họ”.

Lối diễn của Lady Gaga được nhận xét là xuất thần, khó đoán.

Minh tinh gần như dồn hết sức cho vai diễn, thể hiện một nhân vật gai góc, khó đoán với nhiều mưu kế tiềm ẩn. Theo giới phê bình dự đoán, Lady Gaga là ứng cử viên nặng ký tại đường đua Oscar sắp tới.

Ngoài ra, dàn diễn viên tên tuổi giúp diễn biến phim hấp dẫn hơn. Nổi bật là tài tử Al Pacino đóng vai Aldo - chú của Maurizio. Nhân vật thường xuyên gây mâu thuẫn, tạo nhiều bất đồng trong kinh doanh khiến cuộc chiến gia tộc càng căng thẳng. Hai diễn viên Adam Driver và Salma Hayek tuy đóng vai phụ nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn.

Khi ra mắt, phim không được giới phê bình đánh giá cao với điểm số 63% trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, tác phẩm lại lọt vào danh sách phim hay nhất trong năm do các tạp chí Variety, US Weekly, Collider, The Guardian… bình chọn.

Trái lại, phản hồi của khán giả lại khá tích cực với 83% tươi trên Rotten Tomatoes. Phần lớn các ý kiến đánh giá cao sự đầu tư của Ridley Scott, nhưng cho rằng thời lượng phim quá dài (158 phút).