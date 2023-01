'Hot hand' là nhờ may mắn hay chỉ là hiện tượng tâm lý?

Suy nghĩ về "hot hand" thường xảy ra trong thể thao hoặc cờ bạc.

Hot hand /ˌhɒt ˈhænd/ (danh từ): Bàn tay may mắn

Định nghĩa:

Hot hand là khái niệm cho rằng một người đã có chuỗi thành công liên tiếp nên người đó có nhiều khả năng sẽ tiếp tục thành công. Ví dụ, một người tung một đồng xu và đoán đúng mặt đồng xu 3 lần liên tiếp, người đó sẽ được cho là có "hot hand". Trong những trường hợp như vậy, khả năng đoán đúng của người này sẽ cao hơn 50% so với thực tế.

Nếu hot hand là bàn tay may mắn, cold hand sẽ được dùng để nói về những người có chuỗi thất bại liên tiếp.

Nhiều người cảm thấy "hot hand" xảy ra mọi lúc, nhưng nghiên cứu học thuật chỉ ra rằng hiện tượng này hoàn toàn là do tâm lý. Trong thể thao hoặc cờ bạc, bàn tay may mắn là một yếu tố được thảo luận nhiều.

Ví dụ, trong cờ bạc, khi thắng liên tiếp, chúng ta sẽ cho rằng bản thân sẽ tiếp tục thắng vì có bàn tay may mắn. Thực tế, hầu hết trò chơi cờ bạc đều liên quan may rủi, kết quả của ván sau không hề liên quan ván trước. Chúng ta có thể bất cẩn khi đặt cược và thua bất cứ lúc nào.

Mặc dù việc đưa ra dự đoán sai có thể gây ra hậu quả tiêu cực, mọi người vẫn bất chấp đặt cược dựa trên "hot hand fallacy" (sự ảo tưởng về bàn tay may mắn). Một khi liên quan tiền bạc, niềm tin phi lý và phi logic của "hot hand fallacy" có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Ứng dụng của hot hand trong tiếng Anh:

- Fans are not the only people susceptible to the hot hand fallacy when it comes to sports.

Dịch: Người hâm mộ không phải là những người duy nhất dễ mắc phải sự ảo tưởng về bàn tay may mắn khi điều đó xảy ra trong thể thao.

- If we are all impacted by the hot hand fallacy, we are all making predictions about the future based on fallacious reasoning.

Dịch: Nếu tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng về bàn tay may mắn, chúng ta đều đang đưa ra dự đoán về tương lai dựa trên lập luận sai lầm.