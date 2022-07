Hot girl Trung Quốc bị điều tra vì quay video với trực thăng cảnh sát

Nhờ mối quan hệ riêng tiếp cận trực thăng cảnh sát để quay video sống ảo, Wang Chengcheng bị dân mạng chỉ trích.

Ngày 16/7, tài khoản của Wang Chengcheng (tên thật Wang Moucheng, 31 tuổi) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi đăng video với bối cảnh phía sau là chiếc trực thăng cảnh sát có dòng chữ "Liêu Ninh". Cô còn chia sẻ bức ảnh chụp chung với bố mình khi ông mặc đồng phục cảnh sát.

Video của Wang bị nhiều người chỉ trích khi cho rằng cô sử dụng tài sản công vào mục đích riêng, cố tỏ ra mình là người có thế lực.

Theo Sina, trực thăng cảnh sát là một trong những thiết bị quan trọng được các cơ quan công an sử dụng để đấu tranh với tội phạm, có quy chế quản lý chặt chẽ, mục đích sử dụng rõ ràng.

Wang Cheng Cheng bị điều tra vì dùng trực thăng cảnh sát quay video sống ảo.

Các quy định liên quan về quản lý trang bị của ngành công an nghiêm cấm các đơn vị, bộ phận, cá nhân sử dụng trang bị vào các hoạt động không thuộc ngành.

Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý trang thiết bị công an dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, lộ bí mật hoặc làm hư hỏng, mất trang bị quan trọng, gây chậm trễ công việc thì lãnh đạo, người có trách nhiệm của đơn vị phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Với các quy định nghiêm ngặt, công dân bình thường khó có thể tiếp cận các thiết bị cảnh sát cấp cao như vậy. Nhiều người đặt câu hỏi làm cách nào Wang Chengcheng sử dụng được trực thăng cảnh sát để quay video thương mại.

Trước phản ánh của dư luận, Cục Công an Thành phố Thẩm Dương cùng Cục Giám sát và Kiểm tra Kỷ luật thành phố Thẩm Dương đã thành lập đội liên hợp để điều tra vụ việc.

Hot girl khoe ảnh chụp cùng bố khi ông mặc đồng phục cảnh sát.

Kết quả điều tra được công bố ngày 17/7 cho thấy cha của Wang Cheng Cheng là ông Wang Moujiang đã nghỉ hưu từ tháng 2/2022. Trước đó, ông là huấn luyện viên của một đội cảnh sát tuần tra thuộc Sở công an Thẩm Dương.

Chiếc trực thăng được Wang Chengcheng sử dụng làm nền là trực thăng dân dụng H155, thuộc sở hữu của Liaoning Tongfei General Aviation Co., Ltd. Máy bay đang đậu tại sân bay dân dụng Caihu, quận Faku, do công ty này chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì. Máy bay được Văn phòng Công an Thẩm Dương dùng khi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Lu, tổng giám đốc của công ty, đã tự ý cho Wang quay video mà không qua báo cáo. Phía công ty đã loại Lu khỏi vị trí giám đốc sau bê bối.

Sau khi bị dân mạng ném đá, video của Wang đã bị xóa, tài khoản của cô hiện cũng không thể tìm thấy trên Douyin (nền tảng phát video ngắn lớn nhất Trung Quốc).

Wang Chengcheng là hot girl xây dựng hình tượng nữ doanh nhân trẻ tuổi, tài năng trên mạng xã hội. Cô nàng cho biết bản thân tự kinh doanh từ năm 22 tuổi, đến 26 tuổi đã làm chủ doanh nghiệp lớn.

Nữ vlogger cũng thường xuyên khoe hình ảnh chụp trong căn nhà sang trọng, nói rằng mình tiêu 10.000 nhân dân tệ/ngày và đi lại bằng xe Porsche. Nhiều dân mạng nghi ngờ rằng cô nàng nói quá về bản thân và có thể được gia đình hậu thuẫn.