Hot girl thể dục dụng cụ gặp rắc rối vì nhóm fan cuồng

Những người theo dõi Olivia Dunne trên mạng xã hội đổ xô đến các cuộc thi có sự góp mặt của nữ vận động viên. Nhóm fan quá khích này gây rối, làm phiền các thí sinh khác.

Olivia Dunne là một trong những vận động viên trẻ kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2022.

Trong một buổi biểu diễn của đội thể dục dụng cụ LSU Tigers và Utah Utes, những người hâm mộ Olivia Dunne, thành viên của LSU Tigers, chen chúc, xô ngã nhau khi hô vang tên cô.

Nhóm fan mang theo những standee có kích thước bằng người thật và cầm tấm biển viết tay có dòng chữ "We Want Livvy (biệt danh trên mạng xã hội của Dunne". Họ gây ồn ào đến mức làm gián đoạn buổi biểu diễn, theo The Washington Post.

Sau đó, đám đông bao vây lối vào của nhà thi đấu để chờ Dunne. Sự hỗn loạn buộc nữ vận động viên phải di chuyển bằng phương tiện riêng để cả đội có thể lên xe buýt an toàn. Vụ việc được các phóng viên, những người trong cộng đồng thể dục dụng cụ gọi là "cảnh tượng kỳ lạ" và "đáng lo ngại".

Sự nổi tiếng của hot girl thể dục dụng cụ

Olivia Dunne, 20 tuổi, đến từ Hillsdale (New Jersey), là sinh viên năm cuối chuyên ngành nghiên cứu truyền thông tại LSU (Louisiana State University).

Dunne nói rằng cô bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm 3 tuổi. Năm 2018, cô thi đấu tại giải vô địch quốc gia cùng với các vận động viên thể dục dụng cụ Olympic Simone Biles và Sunisa Lee, nơi Dunne xếp thứ 18 toàn đoàn.

Trên mạng xã hội, Dunne có một cái tên khác là Livvy. Cô có tổng cộng hơn 10 triệu người theo dõi trên TikTok, Instagram và Twitter.

Người hâm mộ trên mạng xã hội đến theo dõi Olivia Dunne thi đấu trong một cuộc thi ở trường đại học.

Trên TikTok, nơi thu hút lượng người theo dõi lớn nhất, Dunne đăng các clip thực hiện những cú lộn người trên xà thăng bằng, khiêu vũ trong bộ bikini cho đến tham gia các thử thách nhảy nhót với người có ảnh hưởng.

Trong một clip dài 5 giây được đăng đầu tháng 1, Dunne thể hiện sự dẻo dai khi thực hiện động tác xoạc chân trước. Đoạn video đã thu hút 10,8 triệu lượt xem trong 3 ngày.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội giúp Dunne trở thành cái tên được săn đón trong trường đại học. Trang web thể thao của LSU liệt kê chi tiết tiểu sử, thành tích của cô nàng, không giống như phần giới thiệu dành cho 18 vận động viên thể dục dụng cụ khác trong danh sách năm 2023.

Năm 2019, tạp chí Inside Gymnastics đã vinh danh Dunne trong danh sách 50 vận động viên thể dục dụng cụ ăn ảnh nhất. Năm ngoái, cô xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải ESPY ở Los Angeles và là một trong những vận động viên trực thuộc trường đại học được trả lương cao nhất.

Nhóm fan gây rắc rối

LSU thông báo rằng họ đang tăng cường các biện pháp an ninh sau khi những người hâm mộ quá khích cố gắng gặp Dunne, tại trận khai mạc mùa giải của đội ở thành phố Salt Lake vào ngày 1/6.

"Tôi rất coi trọng sự an toàn và an ninh của đội mình", huấn luyện viên trưởng thể dục dụng cụ LSU Jay Clark cho biết.

Mặc dù Dunne không thi đấu trong trận hôm đó do dính chấn thương vai, điều đó không ngăn được đám đông, hầu hết là nam giới, đổ xô đến cuộc thi.

"Những người này trở thành tâm điểm thay vì diễn biến cuộc thi. Đám đông này khiến tôi bối rối, căng thẳng với tư cách là người chịu trách nhiệm chuyên môn cho các vận động viên", Clark nói thêm.

Olivia Dunne có 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Vị huấn luyện viên cũng cho biết đội đang xem xét thay đổi quy định để gia đình có thể gặp các vận động viên ở một địa điểm khác sau cuộc thi.

Cựu vận động viên NCAA từng thi đấu ở Olympic 2008 Samantha Peszek đã chia sẻ một video vào ngày 7/1 về những người hâm mộ la hét, hầu hết là thanh niên, bên ngoài lối ra của Trung tâm Jon M. Huntsman để chờ Dunne.

Peszek, hiện là một phát thanh viên thể thao, đã viết trên Twitter: "Điều này thực sự rất đáng sợ, đáng lo ngại và khó chịu. Tôi thấy xấu hổ thay cho họ".

Bình luận viên của ESPN/SEC Network, Kathy Johnson Clarke, người có mặt tại cuộc thi, cũng đăng bài chỉ trích nhóm fan gây rối. "Họ rất vui khi được gặp trực tiếp người mà mình theo dõi trên mạng xã hội cùng với hơn 4 triệu người hâm mộ bị ám ảnh khác, nhưng họ không biết phải cư xử thế nào trong hoặc sau cuộc thi".

Sau khi người hâm mộ của mình bị lên án, Dunne đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi sẽ luôn trân trọng và yêu quý sự ủng hộ từ các bạn. Nhưng nếu các bạn đến gặp gỡ, tôi muốn các bạn hãy tôn trọng những vận động viên khác. Chúng tôi chỉ đang làm công việc của mình".