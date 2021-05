Hot girl Nga bị chỉ trích vì tiệc tùng mùa dịch

Bữa tiệc tân gia mà Angelina Danilova tham dự được cho vi phạm quy định cấm tụ tập từ 5 người trở lên của thành phố Seoul (Hàn Quốc).

Angelina Danilova, hot girl Nga có hơn 1,1 triệu follow trên mạng xã hội, xuất hiện trong clip tiệc tân gia của YouTuber kiêm người mẫu Sissel được chia sẻ lên mạng xã hội hôm 4/5, theo Allkpop.

Người xem nhanh chóng phát hiện bữa tiệc ở nhà riêng của Sissel tại Seoul (Hàn Quốc) đã vi phạm quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương. Bữa tiệc có hơn 5 người tham dự và tất cả đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn.

Sissel và Danilova bị "ném đá" vì tụ tập mùa dịch.

Vấp phải làn sóng chỉ trích, Sissel và Danilova đều xóa các clip và hình ảnh liên quan đến buổi tiệc trên trang cá nhân. Dù vậy, dưới các bài đăng mới đây, hot girl người Nga vẫn nhận về nhiều bình luận "ném đá".

Trong khi Sissel tiếp tục giữ im lặng, mới đây, Danilova đã lên tiếng về vụ việc gây tranh cãi. Hot girl xác nhận cô đã có mặt ở bữa tiệc. Tuy nhiên, Danilova nói rằng thực tế chỉ 4 người, bao gồm cả cô và Sissel, ở lại ăn tối, chơi trò chơi. Còn bạn trai của Sissel, chỉ đến tặng quà và rời đi.

"Đoạn video gây hiểu lầm vì nó đã được chỉnh sửa. Chúng tôi không hề tụ tập quá số người quy định trong thời gian chống dịch Covid-19, khi cả nước đều đang rất cẩn thận. Tôi đã yêu cầu Sissel xóa video ngay lập tức", Danilova nói.

Thủ đô Seoul, nơi sinh sống của hơn 25 triệu dân, chiếm 50% dân số Hàn Quốc, đang thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 2, trong đó cấm các cuộc tụ họp riêng tư từ 5 người trở lên.

Ủy ban phòng dịch thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến ngày 7/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 525 ca nhiễm Covid-19, trong đó 509 ca phát sinh trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 126.044 trường hợp.

Angelina Danilova (sinh năm 1996) được chú ý sau khi chuyển đến Hàn Quốc định cư và theo đuổi nghề người mẫu. Cô từng góp mặt trong phim New Old Story (2018), tham gia chương trình thực tế South Korean Foreigners và Happy Together 4 với tư cách khách mời.