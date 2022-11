'Host country' trong các giải đấu thể thao

Việc trở thành host country mang lại lợi ích kinh tế và nâng tầm danh tiếng cho quốc gia.

Host country /həʊst ˈkʌntrɪ/ (danh từ): Nước chủ nhà, nước đăng cai giải đấu.

Định nghĩa:

Host country được định nghĩa là quốc gia tổ chức sự kiện và sẽ cung cấp nơi ở, dịch vụ cho sự kiện đó.

Mỗi thành phố hoặc quốc gia đều có lý do để giải thích lý do họ mạnh tay đấu thầu giành quyền tổ chức các sự kiện thể thao. Lợi ích về tài chính luôn là nguyên nhân hàng đầu.

Những tác động về kinh tế trong những sự kiện thể thao thường rất lớn. Chưa kể việc đăng cai tổ chức sự kiện thể thao sẽ giúp quốc gia, thành phố đó nâng tầm ảnh hưởng, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Tuy nhiên, "lời nguyền nước chủ nhà" cũng là một nỗi ám ảnh với những địa phương đăng cai tổ chức. Grenoble (Pháp), Montreal (Canada), Athens (Hy Lạp) và Sydney (Australia) từng phải hứng chịu "nỗi buồn hậu Olympic". Sau khi tổ chức sự kiện thể thao, những thành phố này đã tăng thuế để bù đắp thâm hụt và những khoản nợ kéo dài hàng thập kỷ.

Trong giải đấu World Cup 2022, Qatar là "host country". Qua đó, World Cup 2022 là kỳ đầu tiên tổ chức tại quốc gia Hồi giáo, đồng thời là kỳ đầu tiên tổ chức vào mùa đông.

World Cup luôn được tổ chức vào tháng 5, 6 hoặc 7 nhưng Qatar 2022 phá vỡ truyền thống này vì vào mùa hè, nhiệt độ ở Qatar có thể lên tới hơn 40 độ C, việc dời thời gian tổ chức lại vào mùa đông sẽ mát mẻ hơn.

Ứng dụng của host country trong tiếng Anh:

- The host country Qatar was in the middle of many controversies starting from the ban of beer sales inside the stadiums, its strict rules on homosexuality, and lastly, serious abuse and mistreatment of migrant workers who built the tournament's infrastructure.

Dịch: Nước chủ nhà Qatar đang vướng vào nhiều tranh cãi bắt nguồn từ lệnh cấm bán bia trong các sân vận động, những quy định nghiêm ngặt về người đồng tính và cả việc ngược đãi, đối xử bất công với người lao động nhập cư, người xây dựng cơ sở hạ tầng của giải đấu.

- The host country built a metro rail system, which was launched in 2019, constructed major highways and inaugurated a tram system in advance of the games.

Dịch: Nước chủ nhà đã xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm và đưa vào hoạt động năm 2019, mở các đường cao tốc và khánh thành hệ thống đường xe điện trước giải đấu.