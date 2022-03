Hợp thức hóa ngoại tình khiến phim của Son Ye Jin bị chê bai

Nhiều khán giả thất vọng vì "Thirty-Nine" có nội dung không mới mẻ, tình tiết gượng ép, gây tranh cãi. Điểm sáng của bộ phim là dàn diễn viên thực lực, tên tuổi.

Ngày 3/3, tập 6 bộ phim Thirty-Nine lên sóng. Tỷ suất người xem trung bình của tập phim đạt 6,945%, tăng hơn 1% so với tập trước. Tuy nhiên, đây cũng là tập phim khiến Thirty-Nine hứng chịu chỉ trích.

Cụ thể, khán giả khẳng định cách bộ phim miêu tả câu chuyện tình yêu của nhân vật Jung Chan Young đang "lãng mạn hóa hành vi ngoại tình". Đáng tiếc, đây không phải tranh cãi đầu tiên Thirty-Nine gặp phải. Không ít người xem cho biết bối cảnh, cách xây dựng tình tiết của tác phẩm kém thu hút, thiếu thực tế, khiến họ khó lòng cảm thấy đồng cảm với nhân vật.

"Nếu không phải vì Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun, có lẽ sẽ chẳng có ai theo dõi bộ phim này", một khán giả nhận xét.

Thirty-Nine vướng cáo buộc lãng mạn hóa hành vi ngoại tình. Ảnh: Naver.

Tranh cãi lãng mạn hóa ngoại tình

Điểm gây tranh cãi nhất trong Thirty-Nine là câu chuyện tình cảm giữa Jung Chan Young (Jeon Mi Do thủ vai) và Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng thủ vai), người đàn ông đã kết hôn.

Kim Jin Seok là bạn của Cha Mi Do (Son Ye Jin thủ vai). Ngay từ lần đầu gặp mặt, Chan Young và Jin Seok đã nảy sinh tình ý với đối phương. Về sau, Jin Seok qua Mỹ du học. Vì điều kiện kinh tế của gia đình, Chan Young không thể đi theo anh, và cặp đôi đi đến quyết định chia tay.

Trong thời gian học tại Mỹ, Jin Seok khiến Kang Sun Joo (Song Min Ji thủ vai) mang thai. Để chịu trách nhiệm, anh quyết định kết hôn cùng cô. Tuy nhiên, trong một lần tranh cãi, Jin Seok tiết lộ rằng anh biết đứa con không phải con ruột anh. Lý do duy nhất khiến anh ở lại với Sun Joo là vì con trai, và anh sẵn sàng nuôi nấng, dành tình yêu thương cho đứa bé dù đó không phải con ruột.

Mặc cho đã chia tay, Chan Young và Jin Seok vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ, ngay cả sau khi Jin Seok kết hôn. Hiểu rõ vấn đề, người bạn thân Mi Jo liên tục chất vấn, khuyên can Chan Young rời xa Jin Seok. Qua thời gian dài xác định tư tưởng, Chan Young quyết tâm chấm dứt mối quan hệ, tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược sau khi cô phát hiện bản thân bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4.

Chan Young là người có câu chuyện phức tạp nhất trong số 3 nhân vật chính. Dù vậy, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi dường như câu chuyện của cô đang bị khai thác không đúng hướng.

"Câu chuyện của Chan Young khiến người xem liên tưởng tới cụm từ neronambul", Newsen nhận xét. "Naeronambul" là thuật ngữ tiếng Hàn chỉ tiêu chuẩn kép, viết tắt của "nếu tôi làm điều đó, đó là lãng mạn, nhưng nếu người khác thực hiện điều đó, đó là ngoại tình".

Khán giả thất vọng trước cách bộ phim khai thác hình tượng nhân vật Chan Young. Ảnh: JTBC.

Sự chệch hướng của biên kịch

Thực tế, Chan Young vốn không phải người ủng hộ hành vi ngoại tình. Bộ phim thể hiện sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của cô qua chi tiết Chan Young xô xát cùng người đàn ông khác vì phát hiện ông có hành vi lừa dối vợ mình.

Tuy nhiên, trong tư tưởng của Chan Young, bản thân cô và Jin Seok chưa từng vượt quá giới hạn khi cả hai không quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra, theo Chan Young, cô là người đến trước vì cô quen Jin Seok trước. Do vậy, cô và Jin Seok không phải ngoại tình.

Cách biên kịch xây dựng hình ảnh nhân vật Chan Young đã gây ra nhiều tranh cãi.

"Dường như biên kịch không thể nghĩ ra phương pháp hợp lý hóa hành vi ngoại tình của Chan Young và Jin Seok, nên họ mới để cô ấy mắc bệnh ung thư. Họ nhồi nhét quá nhiều bi kịch vào trong câu chuyện của cô ấy", một khán giả nhận xét.

Thực tế, chuyện tình cảm dù đẹp và đáng tiếc đến đâu cũng không thể trở thành cái cớ hợp lý, đúng đắn để làm ra hành vi sai trái. Dù Chan Young là người đến với Jin Seok trước, một khi đối phương quyết định kết hôn, cô cần trở nên lý trí hơn để chấm dứt mọi việc.

Không ít người xem cho rằng nhân vật Kim Jin Seok là người đáng trách nhất. Dường như trong mắt Jin Seok, bản thân anh không hề có tội. Xuyên suốt tuổi 20, 30 của Chan Young, điều duy nhất Jin Seok làm là lần lữa giữa đôi bên.

Dưới danh nghĩa "vì con", anh luôn trốn tránh trách nhiệm và không dám đối mặt với hậu quả, không dám đưa ra quyết định dứt khoát. Chỉ đến khi Chan Young sắp ra đi, anh mới vội vàng đòi ly hôn. Lý do "không ly hôn để tốt cho con" của Jin Seok đem lại cảm giác gượng gạo, khó hiểu cho người xem, đặc biệt khi người con không phải con ruột của anh.

Một khán giả nhận định: "Dường như biên kịch đang tìm mọi lý do bi thảm nhằm hợp lý hóa chuyện ngoại tình của Jin Seok".

Đặc biệt, một trong số nguyên nhân quan trọng khiến Thirty-Nine vướng cáo buộc lãng mạn hóa hành vi ngoại tình nằm ở cách bộ phim xây dựng hình tượng nhân vật Kang Sun Joo. Trong tác phẩm, Sun Joo luôn trở thành người chịu chỉ trích.

Thông qua lời thoại của Jin Seok, có thể thấy anh luôn coi bản thân, con trai và Chan Young là "nạn nhân" của Kang Sun Joo. Cha Mi Jo, người vốn phản đối mối quan hệ giữa Jin Seok và Chan Young, đã tích cực đứng về phía Chan Young, ủng hộ cô tạo dựng kỷ niệm bên anh sau khi biết cô mắc bệnh ung thư.

Người xem chỉ trích Thirty-Nine vì cách bộ phim xây dựng hình tượng nhân vật Kang Sun Joo. Ảnh: Naver.

Người xem đặt câu hỏi về định nghĩa, quan điểm của ngoại tình trong Thirty-Nine. Họ tự hỏi liệu câu nói "nếu không ngủ với nhau, thì đó không phải ngoại tình" của Chan Young, hành động tát và giật tóc Sun Joo để giúp đỡ bạn của Mi Jo, hay tình tiết Mi Jo cầu xin Sun Joo không chen ngang vào buổi hẹn giữa Jin Seok và Chan Young có phải hình ảnh hợp lý hay không.

"Tại sao phim lại miêu tả vợ của Kim Jin Seok như người vợ tồi tệ đang hành hạ Jung Chan Young vậy? Một người đã chịu đựng hành vi ngoại tình suốt nhiều năm chung sống, như vậy còn chưa đủ để trở thành thiên thần hay sao?", "có vẻ phim đang cố gắng tạo ra câu chuyện ngoại tình có ẩn khuất phía sau, nhưng đó là thất bại lớn. Người xem không thể đồng cảm", Sports Kyunghyang trích dẫn bình luận của khán giả.

Cần có kết cấu chặt chẽ hơn

Thirty-Nine là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, nỗi mất mát và sự kết nối giữa 3 người bạn thân Cha Mi Jo, Jung Chan Young và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun thủ vai). Bộ phim đã thực hiện khá tốt việc thể hiện mối quan hệ khăng khít, ăn ý giữa 3 nhân vật chính, đặc biệt là Mi Jo và Chan Young.

"Khi nghĩ đến Joo Hee, tớ buồn vì lo lắng và thương cho nó. Khi nghĩ đến cậu, tớ buồn vì chưa gì đã nhớ cậu rồi", Chan Young tâm sự với Mi Jo.

Cách Mi Jo chăm sóc và lo lắng cho Chan Young, cách Chan Young điểm lại từng kỷ niệm đẹp bên Mi Jo, hay phân cảnh cả hai thừa nhận thực tế rằng một người trong số họ sẽ sớm qua đời, rằng mối quan hệ của họ sẽ bị cắt đứt vĩnh viễn đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Tuy nhiên, vì quá tập trung vào mối tình đầy tiếc nuối cùng căn bệnh nan y của Chan Young, bộ phim dường như chưa thể đi sâu vào tất cả khía cạnh nó đang cố đảm nhiệm, điển hình như mối quan hệ tình cảm giữa Mi Jo và Seon U (Yeon Woo Jin thủ vai), quá khứ và diễn biến nội tâm của So Won (So Hee thủ vai), căn bệnh rối loạn hoảng sợ của Mi Jo, chuyện tình cảm giữa Joo Hee và đầu bếp Park Hyun Joon (Lee Tae Hwan thủ vai).

Dù đã đi được nửa chặng đường, hầu hết chủ đề Thirty-Nine đề cập tới mới chỉ được khai thác trên bề nổi, chưa thể chạm tới sâu nội tâm nhân vật và cốt lõi vấn đề.

Danh sách điều ước cuối cùng của Chan Young - giúp Joo Hee tìm thấy tình yêu, giúp Mi Jo tìm lại mẹ ruột - dường như đem tới cho tác phẩm một số khía cạnh mang tính dài hạn, có nhiều điểm để khai thác và tường thuật hơn. Tuy nhiên, nếu xử lý không khéo, chúng có thể tạo gánh nặng lên bộ phim vốn đã chật vật để giải quyết, cân bằng tất cả vấn đề chồng chất.

Nhiều chủ đề trong Thirty-Nine chưa được khai thác sâu rộng. Ảnh: JTBC.

Điểm sáng của bộ phim

Theo Sports Kyunghyang, dường như lý do duy nhất thúc đẩy người xem theo dõi Thirty-Nine là diễn xuất thực lực của các diễn viên.

Son Ye Jin, ngôi sao được mệnh danh là nữ hoàng dòng phim melodrama Hàn Quốc, đã lột tả trọn vẹn sự đau khổ của nhân vật Mi Do sau khi nghe tin bạn thân mắc bệnh nan y. Với thế mạnh là kỹ năng diễn tả nội tâm nhân vật, Jeon Mi Do cũng thể hiện tinh tế diễn biến cảm xúc, suy nghĩ của Jung Chan Young.

Nam diễn viên Lee Moo Saeng nhận nhiều lời khen ngợi nhờ phân cảnh anh nức nở khóc, thể hiện trọn vẹn tâm trạng đau buồn, bi thương của nhân vật Kim Jin Seok khi một người thân yêu sắp ra đi. Ngoài ra, hầu hết diễn viên khác như Yeon Woo Jin, So Hee và Kim Ji Hyun đều cho thấy khả năng diễn xuất ấn tượng hơn kỳ vọng.

Lối đi dành cho Thirty-Nine, tác phẩm đã lựa chọn sai lầm ngay từ những bước đầu tiên, có vẻ rất khó khăn. Liệu Thirty-Nine có thể thành công đảo ngược tình thế, đặc biệt khi bộ phim đã đi được nửa chặng đường, là một câu hỏi khó.

Từ tác phẩm nắm giữ nhiều lợi thế, Thirty-Nine dường như đang tụt lại trong cuộc cạnh tranh với các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm như Twenty Five, Twenty One, Forecasting Love And Weather, A Business Proposal.

Khán giả bày tỏ hy vọng trong các tập còn lại, Thirty-Nine có thể xây dựng kết cấu truyện chặt chẽ hơn, tận dụng thế mạnh về biên kịch, diễn viên và không bị sa lầy vào những tình tiết phụ vụn vặt.