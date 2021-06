Hộp số ôtô của tài tử James Dean được bán với giá gần 400.000 USD

Hộp số của chiếc Porsche 550 Spyder 1955 do cố tài tử James Dean sử dụng được bán đấu giá với số tiền 382.000 USD.

Hộp số sàn 4 cấp trên chiếc Porsche 550 Spyder đời 1955 của cố tài tử James Dean vừa được bán đấu giá trên trang Bring a Trailer với mức giá 382.000 USD - cao hơn một chiếc Porsche 911 Speedster đời mới nhất.

Đáng chú ý, đây chính là chiếc Porsche 550 Spyder mà ngôi sao người Mỹ cầm lái khi gặp tai nạn khiến ông qua đời ngày 30/9/1955. Trên đường tới trường đua Salinas (California, Mỹ), xe của James Dean va chạm trực diện với một chiếc Ford Tudor và James Dean thiệt mạng tại chỗ.

Theo thông tin từ trang đấu giá, hộp số này được tách khỏi phần còn lại của chiếc Porsche 550 Spyder sau vụ tại nạn, cất giữ trong nhiều thập niên trước khi về tay chủ mới vào tháng 3/2020, sau đó được bán đấu giá.

Ảnh: BringaTrailer.

Đây có thể xem là bộ phận lớn nhất còn lại của chiếc Porsche 550 Spyder xấu số, trong khi gần như toàn bộ chiếc xe đã bặt vô âm tín sau vụ tai nạn.

Trên hộp số có khắc số serial của Volkswagen, cho thấy đây đúng là hộp số được lắp cho chiếc 550 Spyder gặp nạn cùng James Dean. Đi kèm là các giấy tờ, văn bản chứng minh nguồn gốc.

James Dean (1931-1955) là nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood trong giai đoạn đầu thập niên 1950. Ông được biết đến qua những bộ phim kinh kiển như East of Eden hay Rebel Without A Cause.