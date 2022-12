Hộp quà Tết cao cấp, ý nghĩa dành cho doanh nghiệp

Hộp quà Tết EUS Fruit có thiết kế sang trọng và mang ý nghĩa tốt lành cho dịp Tết Nguyên đán.

Tết là dịp doanh nghiệp tri ân, dành tặng những món quà ý nghĩa đến khách hàng, đối tác. Quà Tết không chỉ được đầu tư chỉn chu về mặt thiết kế mà còn bao gồm nhiều sản phẩm cao cấp, chú trọng thành phần giàu dinh dưỡng.

Đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, EUS Fruit mang đến những hộp quà thiết kế tinh tế, mang đậm nét văn hóa Á Đông, bên trong là những sản phẩm cao cấp, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hộp quà tết Cát Tường

Hộp quà tết Cát Tường là sự kết hợp hài hòa giữa các loại đồ uống có lợi cho sức khỏe như trà Basilur, thức uống rau má đậu xanh... Trong đó, điểm nhấn nổi bật là chai rượu vang nhập khẩu chất lượng làm tăng thêm sự cao cấp cho hộp quà. Quà tết Cát Tường là sự lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp, đối tác để thay lời cầu chúc một năm mới phát đạt, vạn sự như ý.

Hộp quà Cát Tường có thiết kế cao cấp.

Hộp quà Tết đoàn viên

Kết hợp nghệ thuật hội họa vào thiết kế quà tặng với hình ảnh muôn loài chim quây quần, tụ họp đón xuân về. Hộp quà Tết đoàn viên từ EUS Fruit tượng trưng cho sự sum vầy, an yên bên gia đình. Hộp quà điểm xuyết cùng hình ảnh muôn hoa khoe sắc nở rộ làm nổi bật sức sống của mùa xuân.

Tặng quà Tết đoàn viên sẽ thay lời chúc đến đối tác doanh nghiệp một năm mới thật bình an, vui vẻ. Các sản phẩm bên trong hộp gồm có: Rượu vang Santo Molina, hộp bánh Danisa, kẹo trái cây Mixed Fruit Drop, trà Ceylon Basilur, bánh quy Celina, bánh quy Lucky Sun.

Hộp quà Tết đoàn viên tượng trưng cho sự sum vầy.

Hộp quà Tết hưng thịnh

Hộp quà Hưng Thịnh với thiết kế màu đỏ chủ đạo, tượng trưng cho sự may mắn. Kết hợp với hình ảnh thơ mộng, sinh sôi phát triển của hoa lá, hộp quà mang màu sắc sáng tạo, tượng trưng cho mùa xuân. Thiết kế hộp mang lại cảm giác mộc mạc, êm dịu và tinh gọn.

Hộp quà ẩn chứa nhiều ý nghĩa tốt lành dành cho người nhận. Là món quà mang sự hiện đại, sang trọng, hưng thịnh gồm rượu vang Hamilton, kẹo chocolate, bánh quy, cà phê.

Hộp quà Tết hưng thịnh gồm nhiều sản phẩm chất lượng.

Hộp quà Tết an khang

Hộp quà Tết xuân an khang có thiết kế tinh tế, tỉ mỉ và ý nghĩa. Với chất liệu giấy cứng sang trọng, lấy ý tưởng từ khung cảnh muôn loài chim và hoa đua nhau khoe sắc, hộp quà này tượng trưng cho sự sung túc, may mắn.

Hộp quà an khang từ EUS Fruit là lựa chọn phù hợp để thể hiện tâm ý “Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự thành công” đến các doanh nghiệp. Sản phẩm trong hộp quà này đều được EUS Fruit nhập khẩu chính hãng như rượu vang Luis Salas, bánh quy Celina, trà Basilur, bánh quy Assorted...

Giá tham khảo của hộp quà từ 350.000 đồng/hộp.

Giỏ quà tết Trái cây

Trái cây là thực phẩm tốt cho sức khỏe, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất có lợi. Do đó, việc tặng giỏ trái cây chính là biểu trưng cho sự may mắn, sung túc; sự hài hòa trong màu sắc còn thay lời chúc cuộc sống an khang, dồi dào đến doanh nghiệp.

Quà Tết giỏ trái cây từ EUS Fruit là sự lựa chọn an toàn, chất lượng. Những loại trái nhập khẩu đều được kiểm định nghiêm ngặt, có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, EUS Fruit còn là đối tác của các hợp tác xã, nhà vườn chuyên cung cấp các loại trái cây đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giỏ trái cây là lựa chọn lý tưởng cho quà Tết doanh nghiệp.

Tặng quà luôn là nét đẹp văn hóa ngày Tết, vượt trên giá trị vật chất là ý nghĩa tinh thần và những lời chúc tốt đẹp. EUS Fruit mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đối tác, doanh nghiệp bằng cách trao đi những hộp quà Tết cao cấp. “Trao nhau hộp quà Tết là trao đi ngọt ngào, gửi trọn yêu thương”, đại diện EUS Fruit chia sẻ.