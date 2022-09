Họp kiểm điểm 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên ở Sóc Trăng

Kết quả họp kiểm điểm sẽ được Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng để xem xét hình thức kỷ luật.

Camera ghi cảnh công an đánh thiếu niên ở Sóc Trăng Theo hình ảnh ghi lại, một cảnh sát trật tự ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã dùng gậy chỉ huy giao thông, mũ bảo hiểm đánh nam tài xế xe máy.

Sáng 30/9, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, họp với Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự của đơn vị này để kiểm điểm những cán bộ, chiến sĩ liên quan vụ đánh 2 thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Kết quả cuộc họp sẽ được công an thị xã báo cáo giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát đi công văn hỏa tốc mời họp báo thông tin vụ một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi bạo lực với 2 thanh niên. Cuộc họp diễn ra lúc 15h ngày 30/9, tại hội trường các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Hình ảnh đại úy Châu Minh Trung đánh một trong 2 thiếu niên.

Chiều một ngày trước, Công an tỉnh Sóc Trăng phát đi thông tin về vụ cảnh sát đánh 2 thiếu niên. Theo lãnh đạo công an tỉnh, đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ với quan điểm không bao che sai phạm.

Theo Công an Sóc Trăng, 15h ngày 25/9, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu. Khi đến đoạn đường thuộc phường Vĩnh Phước, lực lượng này phát hiện một người điều khiển xe máy Exciter 150 phân khối, chở theo một thiếu niên chạy ngược chiều.

Nghi vấn người cầm lái sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của tổ tuần tra, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường gần 30 km.

Khi đến ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, một số cảnh sát do không kiềm chế được nóng giận nên có hành vi sử dụng bạo lực (dùng tay, chân, gậy nhựa điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm) đánh 2 thanh niên này.

Hình ảnh từ camera của một doanh nghiệp cho thấy 3 cảnh sát đã đánh 2 thiếu niên. Trong đó, người đánh nhiều nhất là đại úy Châu Minh Trung. Sau khi đánh bằng gậy chỉ huy giao thông, ông Trung đã đấm, đá và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên.

4 cảnh sát đánh 2 thiếu niên xảy ra tại sân Công ty Ong Sái, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Nhật Tân.

Nói về sự việc hôm đó, đại úy Trung cho biết tài xế xe máy không có giấy phép lái xe, chạy xe trên 100 phân khối. “Em cầm lái chạy lạng lách, ép xe CSGT, nên chúng tôi nóng giận”, đại úy Trung nói với Zing.

Tối 28/9, Công an thị xã Vĩnh Châu quyết định đình chỉ công tác 2 tháng đối với 4 cảnh sát trong tổ tuần tra là đại úy Trung, đại úy Trần Minh Đời, trung úy Nguyễn Quốc Thái và thượng úy Đoàn Tấn.

Hai thiếu niên bị đánh là N.H.Đ. (16 tuổi) và L.T.L. (15 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông) đã được cha, mẹ đưa đi kiểm tra sức khỏe và đến Công an thị xã Vĩnh Châu tố cáo 3 cảnh sát.