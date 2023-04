Họp khẩn vụ xe bán tải tông CSGT hy sinh và 2 người đi đường tử vong

Sáng nay, giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ về vụ xe nghi chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT và 2 người đi đường.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết chưa thể thông tin chính thức về vụ việc xe nghi chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT hy sinh và làm 2 người đi đường tử vong. Lực lượng chức năng đang tập trung xác minh, điều tra, sớm làm rõ vụ việc nên chưa quyết định khởi tố.

“Sáng nay (23/4), tôi họp cùng các phòng, ban nghiệp vụ, sau đó sẽ có thông tin về vụ việc này”, đại tá Lâm Minh Hồng thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M.Đ.

Công an tỉnh Long An đang tạm giữ 2 người liên quan vụ việc trên. Danh tính chưa được tiết lộ, song bước đầu cơ quan chức năng xác định họ là người địa phương, ở cách hiện trường vụ việc khoảng 20 km.

Trước đó, sáng 22/4, lực lượng công an đã khám xét nhà của 2 người này để tiếp tục điều tra vụ việc. Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Long An, Cục CSGT, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng đội đã đến viếng tang lễ thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cũng đã đến thăm viếng gia đình hai nạn nhân ở TP.HCM cùng thiệt mạng trong tai nạn với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Thấy ô tô tải BKS 49C-296.01 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng TP.HCM có biểu hiện nghi vấn, CSGT ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành. Sau đó, lái xe ô tô bán tải tông thẳng vào nhóm cảnh sát, trong đó có thiếu tá CSGT và hai người dân, xe sau đó bị lật ngang giữa đường.

Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) hy sinh và làm 2 người đi đường là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ Quận 12, TP.HCM) tử vong.